女力崛起 主力戰機女飛官亮相

2018-07-19

〔記者涂鉅旻／台東報導〕空軍三型主力戰機「女力」崛起，空軍官校一○三年班畢業的范宜鈴、蔣青樺、蔣惠宇上尉，都是俗稱的「八年級生」，卻已分別成為ＩＤＦ經國號戰機、幻象二○○○戰機、F-16戰機飛官，也是我國換裝二代戰機後，首批女性飛官。三人皆認為，女性和男性的操課項目、須克服的難關、標準皆一致，並無男女之分。

駕駛幻象 蔣青樺一圓浪漫夢

駕駛ＩＤＦ戰機的飛官范宜鈴表示，雖外界會問男女有何不同、女性身體是否較無法負荷等問題，但她認為「不會」，畢竟男女須承受的壓力、課程、訓練、任務都一樣。而當飛行員對她而言，是從小嚮往之事，夢想啟程後，「就只是比別人更踏實完成」。

幻象二○○○戰機飛官蔣青樺說，她家就住在桃園國際機場附近，因此從小就有飛行夢，對她而言，駕駛戰機能做出更特別的飛行動作，非常「浪漫」，而法國製的幻象戰機也是浪漫、優雅的戰機代表。對於艱辛的受訓過程，蔣青樺認為，身邊同儕扮演重要角色，如遭遇困難時，可互相詢問幫忙、分擔公差。

父親與兄長均為軍人的F-16飛官蔣惠宇表示，她喜歡挑戰自己，飛行也是她自己的夢想，對於自己能完成挑戰，感到很開心。對於女性擔任戰機飛官一事，蔣惠宇認為，男女差別並不大，有無認真想做事比較重要，「男生、女生都會犯錯」。至於為何選擇駕駛戰機？蔣惠宇說，「要飛就飛最好的」，為達成抗Ｇ力標準，也須加強重量訓練。