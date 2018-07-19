一級艦長、戰車排長 花木蘭從軍夯

2018-07-19

〔記者涂鉅旻／台東報導〕國軍各單位女性官兵人數持續成長，除了三名首批二代戰機女性飛官外，也已有女性軍官擔任國軍一級軍艦艦長、阿帕契直升機飛官、戰車排長等職務。值得注意的是，國軍女性官兵人數逐年成長，今年已突破二萬大關，今年如招募符合預期，可望朝二萬三千人目標邁進。

國軍民國八十年起開放女性報考專業軍士官班，三軍官校也於民國八十七年班起招收女性學生，且隨著我國「徵募併行」兵制逐漸轉型為以志願役官兵為骨幹，越來越多女性在國軍嶄露頭角，除憲兵、野戰炮兵部隊開始有女性擔任連級主官，國軍也進一步開放女性接受裝甲兵科訓，康嘉馨、何玟蒨兩名少尉已在今年二月下部隊擔任戰車排長。

空軍官校一○三年班畢業的范宜鈴上尉、蔣青樺上尉、蔣惠宇上尉，去年、今年先後成為我國三型主力戰機的飛官，原擔任UH-1H通用直升機飛官的楊韻璇少校，也在月前通過阿帕契攻擊直升機合格認證。高階軍官部分，康定級巡防艦武昌艦長黃淑卿上校在去年十一月被拔擢為一級艦艦長，皆創下我國首例。

根據國防部去年度「推動性別主流化成果報告」顯示，國軍於一○三年起，皆訂定女性官兵進用比率目標，以國軍十九萬六千名官兵的編制員額估算，去年達成率為十．九一％，約二萬一千餘人左右，今年底的目標則為十二％，按此數據估算，如國軍招募工作順利，可望使國軍女性官兵總數突破二萬三千人。

由於國軍編制員額高於志願役實際人數，如以國軍當前志願役官兵實際數據推估，國軍女性官兵佔比約十四％左右。知情官員表示，國軍女性官兵人數在今年已突破二萬人，加上國軍今年下半年將補進大批志願役士兵，此數據可望進一步推升，如以軍方今年官兵潛在進退數據推估，今年底有機會達到二萬三千人大關。他表示，國軍在軟、硬體部分建設充足，目前女性官兵招募成效和表現皆相當不錯。

至於女性將領晉升部分，官員表示，目前女性晉升少將者為政戰、情報體系出身，由於三軍官校八十七年班起才招收女性軍官，且現役國軍少將的服役年資至少都在廿二、廿三年以上，縱使有女性軍官已官拜上校，也須依照「陸海空軍官士官服役條例」停年六年才能晉升，因此要見到戰鬥兵科出身的女性將官「時間還早」。