中廣股權交易案 NCC質疑違反黨政軍條款

2018-07-19

〔記者劉力仁／台北報導〕國民黨前主席馬英九因三中交易案被起訴，當年中廣交易案密約規範「買方付款不到九成，華夏公司可推薦董監事」引起國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）關注，ＮＣＣ發言人翁柏宗昨天表示，ＮＣＣ初步判斷，九十六年的中廣股權交易案有違反黨政軍條款之虞。

翁柏宗說，民國九十六年國民黨與中廣進行交易後，向ＮＣＣ申請股權轉移，當時趙少康指雙方簽訂保密條款，不能提供契約書。民國一○五年間中廣向ＮＣＣ申請董監事變更，ＮＣＣ委員再度要求提供九十六年股權交易契約書，中廣仍拒絕；ＮＣＣ後來從黨產會取得契約書，加上從北檢起訴書中補充部分事實，包括政黨主導交易案及董監事人選，初步判斷，中廣交易案有違反黨政軍條款之虞。

翁柏宗強調，當年趙少康向ＮＣＣ遞件申請股權轉讓時，明確承諾會落實黨政軍退出中廣，ＮＣＣ因此通過股權轉讓案。但綜合目前掌握的各項證據，初步研判中廣提供ＮＣＣ不實資訊，也違反黨政軍退出媒體之承諾，不排除重新審查此案。

若ＮＣＣ重審確認趙少康違反黨政軍條款，可依情節輕重處置方式包括，依廣電法處最高二百萬元罰鍰；依行政程序法廢止九十六年許可股權轉讓行政處分之一部或全部；趙未提供正確契約，且隱匿國民黨實質控制中廣情事，依行政程序法撤銷許可。

一旦廢止或撤銷行政處分，中廣應回復至華夏公司持有之狀態，但原華夏公司已不存在，中廣返還國民黨則可能被成為不當黨產，整個中廣收歸國有。不過，翁柏宗強調，目前僅是初步判斷，最後必須經過ＮＣＣ委員會研析才能定案。