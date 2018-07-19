中國銳實力侵略 歐美協作反制

2018-07-19

不只是欺負台灣的問題

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國透過經濟施壓擴大其影響力，近年引發國際社會關注。學者昨指出，西方世界關切中國銳實力，「不只是欺負台灣的問題」，而是因中國擴張觸及破壞貿易規則、間諜滲透、學術侵略等問題，歐美與紐澳等自由民主國家在過去半年內，廣泛且頻繁地討論中國擴張的負面效果，協作反制中國的態勢也相當明顯。

施壓民航改名 白宮批「歐威爾式胡鬧」

中國自今年初開始，透過施壓國際企業、各國航空公司更改台灣稱謂等手段，試圖矮化台灣國際地位。國際社會並不苟同此種施壓企業的作法；美國白宮首先批評此類施壓是「歐威爾式的胡言亂語」，歐盟表示中國行為是剝奪企業自由，加拿大政府表明不應干預企業營運，並強調加拿大認知到中國對台灣的主張，但並不為其背書，澳洲外交部也就改名一案關切澳航，英國外交部則直言英國「稱台灣為台灣」。

東歐政要規劃訪台 行前遭中國「關切」

台灣國際法學會副秘書長林廷輝受訪表示，各國相當厭惡中國霸凌台灣的作法，而相關作為已經破壞國際社會規範，甚至到了干預他國公司營運的地步。林廷輝說，對於這種施壓，不僅美英等傳統民主國家會抗拒，東歐等追求民主得來不易的國家更是如此。曾有東歐國家政要規劃訪台，行前卻遭到中國「關切」，就直言「我堂堂一國政要為什麼要聽中國的」；林廷輝說，中國時常警告別國「不要干涉他的內政」，怎麼他就能干涉別人？

林廷輝說，正如美國國防部長馬提斯在香格里拉對話中直批中國「在印太區域恫嚇與壓迫他國」，西方各國意識到「中國不會因為有錢就改變體質」，為維護民主價值優先，各國開始形成協作情勢，反制中國壓迫。至於東南亞國家，因為各國面對中國相較之下力量仍較弱，在中國分化作法下，團結起來才有可能反制。

民主國家智庫建議 合作抵制一帶一路

台灣智庫諮詢委員董立文分析指出，國際對中國銳實力的關切是整體的，不同國家有不同的理解與觀點，討論層面廣泛且複雜，包括製造輿論、一帶一路、經濟帝國主義、間諜滲透或孔子學院的學術侵略等。

董立文指出，尤其過去半年來自由民主國家廣泛地思考反制辦法，例如為抵制一帶一路，許多智庫建議先進國家通力合作，強化國際上既有的世界銀行、亞洲開發銀行等國際投資機制，以計畫透明度與更好的工程品質協助開發中國家發展所需建設。