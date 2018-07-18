網路對陣 民進黨推直播秀 國民黨組粉絲團

2018-07-18

〔記者施曉光、楊淳卉／台北報導〕年底選戰逐漸升溫，除傳統的組織及文宣戰外，民進黨與國民黨也都積極經營網路，爭取更多年輕選民的支持。國民黨昨召開記者會宣布整合該黨年底直轄市、縣市長、議員、鄉鎮市區長參選人的聯合競選官網正式啟動，為所有藍營選將爭取曝光宣傳機會。民進黨未來則將推出「網路電視台」，提供民眾收看候選人相關活動平台，之後還規劃請參選人上直播節目，直接與網友互動，力拚年底選戰。

民進黨網站闢謠止步 將推網路電視台

國民黨競選官網除了介紹各直轄市、縣市長等參選人學經歷、政見、粉絲團內容的「選舉戰將」，還有參選人的「情報特搜」，提供參選人行程、造勢活動的「選戰行動」等內容。為配合選戰訴求反空污，質疑民進黨政府能源政策，還在官網上方每日公布各直轄市、縣市的PM2.5指數及供電情況。

爭取曝光 國民黨聯合競選官網啟動

另外，為凸顯水果滯銷問題，國民黨仿效二○一四年的「冰桶挑戰」，由台北市長參選人丁守中帶頭發起以臉書做為發散基礎的「購買水果愛台灣」網路串聯挑戰活動，由丁預購一袋水果，在直播鏡頭前吃水果，並說出「台灣水果真的讚」，接著再點名包括基隆市長參選人謝立功、台中市長參選人盧秀燕、高雄市長參選人韓國瑜等三人接受挑戰，要求在三天內購買台灣水果，並各自於網路上再點名三人接續下去。

針對網路戰場，民進黨官網也將成立候選人專區，包括縣市長、縣市議員參選人的資料及政見，都將放上網。官網今年初改版後，擴充不少多媒體功能，候選人的相關資訊、政策等，都可以用多媒體呈現。民進黨十五日全代會搭上世足瘋，以ＶＲ方式製作球員卡、介紹縣市長參選人，令人耳目一新。

民進黨媒創部主任楊緬因表示，因應年底選舉成立的網路電視台，將蒐集各地參選人造勢、掃街與開票的直播影片，剪輯過後的影片，也會放在平台供民眾瀏覽。

由於網路謠言及假新聞氾濫，民進黨新官網已為此設立「謠止步」專區，針對網路謠言，以影片、懶人包、文字等形式一一破解，讓民眾正確認識民進黨政府施政。

民進黨還對於新聞與散布謠言反制做優化。楊緬因表示，該系統目前正進行優化，主要功能是找出假新聞的發源位置，分析在哪發生，針對不同發出訊息來源，做不同對應方式。