北市議員︰大群館藉分割門牌 逃稅百萬

2018-07-18

〔記者蕭婷方、賴筱桐／綜合報導〕文化大學宿舍大群館掀爭議，文大與又昱公司將終止契約。台北市議員簡舒培昨於議會質詢時指出，國民黨新北市長參選人侯友宜夫婦興建大群館時，即將大樓分割為九十九個門牌，刻意規避繳納房屋稅，因每戶住家房屋現值低於十萬元，不用繳納房屋稅，也因此，侯家二十年來從未繳過房屋稅。侯友宜競選辦公室發言人賴冠群回應表示，該繳的稅都依法繳交，沒有任何逃漏稅的問題。

侯辦︰該繳的稅都依法繳交 無逃漏稅問題

對於上述有關侯家大群館案未繳房屋稅的質疑，簡舒培在台北市議會施政報告質詢時，詢問台北市長柯文哲是否合理？柯回應，房屋稅繳稅標準為中央規範，但直言「這是法律漏洞」。不過隨後，國民黨議員戴錫欽質詢時，建議柯應說「合法節稅」，柯連忙改口附和「對啦，是合法節稅」，並一再說，合法節稅的說法確實比較好。

簡舒培指出，依據房屋稅計算標準，以房屋評定現值乘以稅率，大群館若為單一門牌，換算後每年應繳納六萬四千三百八十八元房屋稅，一九九八年落成至今共二十年，應繳納逾一百二十萬元房屋稅；不過，侯家卻將大群館切割為九十九個門牌，每個門牌依房屋稅條例第十五條第一項第九款規定，住家房屋現值十萬元以下，不用繳納房屋稅。

簡舒培批，又昱公司自行經營出租時，每年營收超過七百萬元，後又轉租給文化大學，第一年年租金就達一千五百萬元、每年租金還增加五％，在家睡覺就有千萬進帳還不用繳稅，直批實在不合理，刻意規避繳納房屋稅。

對此，侯友宜競選辦公室發言人賴冠群表示，又昱公司已把「大群館」每一個門牌的每一張發票及繳稅資料公布，包括土地稅、營業稅及營利事業所得稅等，該繳的稅都依法繳交，沒有任何逃漏稅的問題；至於簡舒培所指的房屋稅，侯辦不願回應。

賴冠群表示，如果民進黨不懂稅法，可以請教國稅局，民進黨刻意模糊視聽、胡亂指控卻不做功課，就是典型的選舉抹黑、不知進取。