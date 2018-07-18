竹塹公主變飛官 楊韻璇最吸睛

2018-07-18

〔記者許倬勛、羅添斌／綜合報導〕陸軍航空第六○一旅「全作戰能力」AH-64E阿帕契攻擊直升機隊昨天成軍，台灣首位女性阿帕契飛官楊韻璇少校同時亮相，楊韻璇說，駕駛AH-64E是很大的挑戰，但她認為「男生做得到，我也做得到」；身高一七五公分的她，大學時參加新竹「竹塹公主」選拔獲得季軍。

卅五歲的楊韻璇出身軍人家庭，父親曾是UH-1H飛行員，她從小耳濡目染，玄奘大學畢業後投身軍旅，考取陸軍飛行專業軍官班，「爸爸成為大學長」。她原在六○一旅駕駛UH-1H通用直升機，前年底接受AH-64E的換裝訓練，目前擔任AH-64E的副駕駛，阿帕契機型飛行時數一一○小時，總飛行時數八一五小時。

楊韻璇說，從UH-1H換駕AH-64E是很大的挑戰，從單發動機變成雙發動機，從無武器到須操作武器，連駕駛座也從並列雙座變成縱列雙座，系統比UH-1H複雜許多，幸好有長官與同袍幫助；被問及阿帕契操作起來性能如何？楊韻璇語帶保留說：「這不能透露，但首次駕駛的感覺非常好！」

電視劇「女兵日記」再度登上螢幕，女星劉香慈駕駛阿帕契的畫面獲得網友讚賞，巧的是，劉香慈與楊韻璇是高中同學，劉在劇中穿的連身飛行裝，就是楊義不容辭借給當年的姊妹淘。

眼耳手都很忙 阿帕契操控難度高

曾赴美接受阿帕契攻擊直升機換裝訓練的資深教官說，阿帕契的操控難度高，飛行員執勤時，雙眼、雙手、雙耳各有任務分工，要用左眼目視艙外動態，同時用右眼監看頭盔顯示儀上多達十二項的座艙資訊，雙耳還要同時監聽至少四個無線電頻道，並透過通話器進行戰術聯繫，可見其複雜及困難。

他比喻說，就像你要同時以左手給女朋友寫情書，右手發簡訊，右眼看電視，再同時用左眼打電動，若能做到這一點，你就初步具備飛阿帕契直升機的條件。