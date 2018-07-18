蔡總統 下月出訪巴拉圭、貝里斯

2018-07-18

接獲邀請函 將參加巴國總統就職典禮

〔記者蘇永耀、呂伊萱／台北報導〕南美洲友邦巴拉圭將於八月十五日舉行總統就職典禮，巴國總統當選人阿布鐸已透過駐台大使館遞交正式邀請函。據確知，總統此次出訪除巴拉圭外，將首訪中美洲另一友邦貝里斯。高層強調，這次主要就是出席巴國總統就職典禮，行程將以單純化為原則。蔡總統於二○一六年首訪巴拉圭，這次將第二度造訪。

至於過境美國的可能城市，高層也說，主要依據總統訪問拉丁美洲國家的地點而定，目前還未完全定案，仍是依照過去建立的舒適、安全、便利、尊嚴等原則進行安排。外界猜測美國是否因為已經通過「台灣旅行法」而有「升級」的過境待遇？高層則說，就是單純過境，主行程是在巴拉圭。

府院方面在上週完成內閣局部改組後，總統府及外交部也著手規劃總統的出訪活動。據了解，先遣人員已出發勘查總統的訪問行程，除巴拉圭及貝里斯，是否還順道造訪其他友邦，仍待總統府方面作最後敲定。

外交部長吳釗燮也剛結束訪問貝里斯，包括謁見總理巴洛，會晤參議院議長鄭經緯、眾議院副議長費加羅及外長艾林頓等政要，並視察我國駐貝國大使館。吳釗燮同時接受外長授贈貝里斯「卓越勳章」，表彰對促進台貝邦誼的貢獻。

至於位於加勒比海地區的友邦，高層表示，由於總統出訪時間有一定規劃，加上國內政務繁忙，將等日後再安排更適當時間訪問。

昨日在外交部例行新聞說明會中，外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長張俊菲回答媒體詢問時表示，台灣在南美洲唯一邦交國巴拉圭，多次表達希望邀請蔡總統出席八月十五日舉行的新任總統就職典禮。巴國總統當選人阿布鐸已邀請總統蔡英文出席典禮，巴國駐台大使館也於昨日遞交正式邀請函。

蔡接見歐議員 盼共同抵禦中國威脅

另外，蔡英文總統昨日接見「歐洲議會跨黨團議員團」時強調，台灣願意與中國對話和溝通的誠意不變，但絕不在壓力下屈服，她也希望歐盟及其他國際社會成員體認到，中國的威脅不僅影響台灣，其他國家也可能面對相同挑戰，希望國際社會與台灣站在一起，共同捍衛自由和民主的價值。

這次訪團包括團長晏馮藍議員、歐洲議會產業、研究及能源委員會包瑞翰議員、農業及鄉村發展委員會杜赫博議員、預算委員會主席桂盈波議員、司法及內政委員會倪彼德議員及韓閔謝顧問等人，分別來自歐洲議會人民黨團、社會黨團及綠黨黨團。