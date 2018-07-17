藍：民進黨執政不力 改革淪空話

2018-07-17

〔記者林良昇／台北報導〕決戰年底縣市長大選，民進黨將選戰主軸定調為「改革與反改革的對決」，國民黨人士昨表示，民進黨不是在野黨，說執政不力是反改革力量太大，選民會做判斷，國民黨不會隨之起舞；國民黨台北市長參選人丁守中則說，民進黨現在談改革，只是淪為選舉空話。

國民黨輔選人士表示，民進黨用「改革與反改革的對決」，訴求一些游離狀態的選民，但蔡英文總統民調始終在谷底，如果說民進黨是站在改革的一方，怎麼會與民調支持度背離？顯然是睜眼說瞎話。

丁守中：勞工已失望透頂

丁守中表示，民進黨過去講謙卑再謙卑，結果執政後，過去相信蔡英文的勞工、農漁民及社運團體都失望透頂，現在民進黨再談改革，不過淪為選舉的空話罷了。

國民黨組發會主委李哲華質疑，民進黨喊口號，但選民心裡很清楚，「難道從台灣頭到台灣尾的民怨都是反改革嗎？」反對民進黨政策的人都是反改革嗎？

李哲華認為，民進黨的基本盤有勞工和農民，但這兩年下來，都被民進黨得罪光了，例如空污法修法，去抗議的基層勞工，過去都是最支持的民進黨支持者，民進黨為了能源政策犧牲經濟弱勢的勞工權益，背離原本的支持者，如果民進黨把所有勞工都看成是反改革，「國民黨也是笑一笑」。

輔選人士表示，民進黨不願承認施政無能的事實，認為高舉改革旗幟是正確的選戰主軸，但民進黨現在不是在野黨，執政黨用這種方式說執政不力是反改革力量太大，反對其政策的都是反改革，選民自有判斷。

丁守中強調，蔡英文在民進黨全代會上不斷批評過去的執政者留下爛攤子，但蔡應該仔細思考，難道民進黨是第一次執政嗎？過去陳水扁當總統的時候，又為國家做了什麼改變呢？