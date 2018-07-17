綠：強打改革牌 凝聚士氣

2018-07-17

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨在完全執政後的首次縣市長選戰，訴諸「改革與反改革的對決」，並主打政績牌與國民黨一較高下。民進黨台北市長參選人姚文智昨受訪認為，這樣的基調是來自這兩年政府改革所受的誤解；若連基本的支持者都誤解，選舉怎麼勝利？尤其民進黨沒執政的地方，更要這樣凝聚士氣。

姚文智表示，民進黨全面執政後，沒有忘記對選民支持基本的承擔，台灣過去進行民主改革，現在進行社會結構全面改革，一時間造成的阻力和溝通，都有反動勢力的反撲。這場選舉若在這個面向說不清楚，就會成為受到扭曲抹黑的選舉。

姚文智：不說清楚 就被抹黑

姚文智說，讓民眾了解民進黨兩年所做的事，是選舉基本功，反映在現在的民調趨勢，也是如此，必須更清楚讓市民了解民進黨改革的成績和決心。

魏明谷：國民黨走回頭路

挑戰連任的彰化縣長魏明谷受訪指出，地方選舉會有地方的訴求，在中南部，大家比較注重社會福利和建設，把拚經濟擺在第一。但主打中央議題也有好處，例如年輕族群和很多公務員都支持年金改革，訴求「改革與反改革對決」，也是讓民眾理解「國民黨是反改革、是要走回頭路」，希望支持改革的族群站出來，為民進黨的改革說話。

民進黨台南市長參選人黃偉哲表示，受改革影響者或認為改革步伐太快的人，難免會有情緒反彈，在野黨就會見縫插針，例如用程序問題進行政治鬥爭；改革過程的顛簸會讓民眾誤解是政府急就章，因此蔡總統才需要強調改革不會停止，相信一般民眾省思、羅列蔡英文執政兩年成績，會認同蔡的說法。

黃偉哲：在野黨見縫插針

黃偉哲強調，台灣整體經濟發展變好、失業率降低，成績都比過去亮麗。然而，台灣目前面臨的外在環境比過去前所未有地嚴峻，因此改革還是要以穩固推動為宜。