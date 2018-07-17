小英走訪中彰 盼翻轉選民結構

2018-07-17

基層固本訴求改革 要把不滿意民進黨的人拉回來

〔記者張菁雅、黃鐘山、張瑞楨、劉曉欣、陳冠備／綜合報導〕蔡英文總統昨訪視台中市、彰化縣，她以民進黨主席身分與黨籍台中市議員參選人座談時表示，這次選舉還是決戰中台灣，不只要贏，更要翻轉中台灣選民結構，選民對民進黨有不滿，但若告訴選民「這是翻轉台灣的局，選擇就不一樣了」。

蔡英文在總統府秘書長陳菊、台中市長林佳龍、民進黨選對會召集人陳明文等人陪同下，與民進黨台中市議員參選人閉門座談。

據了解，蔡英文表示，民進黨上次用了所有力氣，拿下台中市、彰化縣，卻未徹底翻轉中台灣，選民結構沒改變多少；這次選舉雖然更困難，但如果民進黨贏了，會決定中台灣選民是比較支持民進黨，還是回到傳統的結構，所以這次不只要贏，更要徹底翻轉選民結構。

至於該如何翻轉？據轉述，蔡表示，如果只說自己有多好，選民聽一聽就忘記了，應教育群眾是要改革還是反改革，相信基層是支持改革的，告訴選民這是翻轉台灣的局，選擇就不一樣了，這要靠議員在基層的影響力，把對民進黨不滿意的人拉回來，還請他去拉票、繼續投給民進黨，這是「固本專案」的重點。

至於蔡總統到台中是否可幫忙拉抬氣勢？林佳龍表示，總統到地方視察建設或參加會議，可幫忙聚焦，由於年底選舉是蔡總統的「期中考」，他認為「政績牌」是執政者爭取支持的利多，中央政府做了很多，以台中市來說，前瞻基礎建設幾乎全壘打，總統或中央政務官多下鄉，可幫地方政府宣傳，讓更多人知道。現在是立法院休會期間，他前天在民進黨全代會建議各部會首長全面下鄉，到各縣市視察建設，支持地方政府，這就是執政團隊最大的幫忙。

林佳龍也說，地方選舉難免受到全國性政治氣候影響，如果好好宣傳中央政績，只要讓市民知道這些，相信中央執政不是負面影響，應該是正面的幫助。

大讚林佳龍魏明谷政績

另外，亞洲台灣商會聯合總會年會昨起在台中市舉行，蔡總統出席年會大打政績牌，指過去一年，政府繳出比前幾年更好的經濟成績單，歡迎台商回家鄉投資，台灣是企業布局的最好基地。

蔡總統步出會場時，媒體詢問蔡總統「林佳龍做得好不好」，蔡則說，「林佳龍好棒」。

蔡總統也在彰化縣長魏明谷陪同下，視察和美鎮和東國小屋頂太陽能發電，以及彰化首座滯洪池公園「圓林園」。

蔡總統除肯定魏明谷是「會做事的人」外，並強調彰化日照充足，正是發展綠能的機會。