德駐台代表歐博哲︰台德關係 充滿潛力與機會

2018-07-16

記者呂伊萱/專訪

德國在台協會處長歐博哲駐台四年,即將離任,在既有的經貿合作與文化交流外,歐博哲接受本報系專訪時特別提到,德國與台灣近年在能源、運輸與電動車等領域開啟合作,雙邊關係的未來充滿潛力與機會。

駐台四年 提升政治交流層級

德國為我國歷年來在歐洲最大的貿易夥伴,也是外資投資台灣的主要國家。歐博哲回顧駐台期間的德台關係時說,過去四年內雙邊關係達成了許多成就,不僅開創了新的合作項目,同時也設法提高政治交流的層級,雖然還有許多待完成的目標,但他認為透過德國在台協會團隊與台灣夥伴的共同努力,雙邊關係的確更加往前。

歐博哲舉例,接任之初,雖然能源議題對雙方都很重要,但當時並沒有結構性的合作,所以他將能源合作列為優先工作項目,也取得相當進展,同時在運輸和電動車等領域,開啟新的合作與交流。

歐博哲強調,在德國工業四.○的政策下,除了工具機產業,電動車與高科技也將是未來雙邊合作中非常重要的課題。歐博哲認為在此框架之中,將有更多的商機和投資機會浮出水面。

對於未來發展,歐博哲說有超過兩百五十家德商在台灣活躍經營,台灣有法可循的環境、對智慧財產權的保護等,都是他們相當欣賞之處。德國也持續歡迎台灣廠商前往德國投資。歐博哲說,台灣和德國一樣,經濟的骨幹是中小企業,只要願意踏出去,語言等困難都無法阻礙發展腳步。歐博哲強調,德國經濟辦事處不僅為德商服務,也為有意願到德國投資的台商尋找投資機會。

至於自蔡政府上台以來一直是焦點的轉型正義議題,德國與台灣之間交流日增。對此,歐博哲僅說,作為德國人,他了解到台灣政府、NGO和學術界,都渴望在轉型正義的議題上與德國交換意見,但他強調,德國不應成為指導者,但能分享經驗。

他謹慎地說,轉型正義相當困難,每個社會都需要學習與過去相處(come to terms with the past),而在這個過程中,毫無保留的誠實、放下偏見、帶有責任感,並有和解與原諒的準備,都是相當關鍵的。唯有如此,「面對過去」才能成為對整個社會有益的事情。