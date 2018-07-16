專家︰國防預算增加 刻不容緩

2018-07-16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡英文總統曾將國防預算提升至ＧＤＰ三％作為競選政見，但根據國防部提報立法院的報告估算，近十年國防預算占ＧＤＰ比重逐年下降，去年與今年占比皆低於二％，縱使逐年增加二到三％，也難在蔡任內達ＧＤＰ三％水平。專家學者皆認為，對於兩岸情勢變化，我國國防預算增加刻不容緩，也應思量如何將錢花在刀口上，充實軍事合作或海空軍戰力。

針對台海作戰需求 將錢花刀口上

台灣智庫諮詢委員董立文昨受訪指出，根據外國軍事網站「全球火力」（Global Firepower）公佈最新一份世界各國軍力排名，我國和去年相比下降五個名次，位居第廿四名，這和東亞周邊國家都在增加軍費、增強軍備有關，且中國海、空軍建軍計畫未歇，東亞未來五年緊張局勢趨緩機會相當低，我國增加國防預算，刻不容緩。董表示，蔡英文政府可試圖尋求和美國軍事合作、共同研發的機會，進而滿足我國國防自主，亦可和美國對我建軍備戰建議取得平衡。

亞太防務雜誌總編鄭繼文認為，雖受限於我國經濟發展與各部門預算分配，國防預算要大幅增加可能性不大，但我國面臨中國海軍、空軍與火箭軍的壓力越來越大，軍事預算與投資勢必得加碼。

至於預算運用，鄭繼文建議，國防部應針對台海防衛作戰需求，衡量軍事預算使用，也應拋開軍種本位主義，而我國海、空軍及「創新／不對稱」戰力建置，都是穩妥的發展方向。