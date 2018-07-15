阿帕契維修 我爭取成為亞太中心

2018-07-15

亞洲國家爭購 維修需求攀升

〔記者羅添斌／台北報導〕美國產製的AH-64阿帕契系列攻擊直升機，由於戰力強大，亞洲國家接連下單採購，目前包括台灣、日、韓、新加坡、印度、印尼等在內，已有超過百架阿帕契服役，並且規劃現役阿帕契升級為與我國同級的AH-64E型。資深政府官員昨天指出，阿帕契在亞洲國家的需求量持續增加，我國擁有雄厚的航太維修能力，將爭取與美方合作，成為阿帕契直升機在亞太地區的維修中心。

官員表示，阿帕契生產廠商波音公司去年底與沙烏地阿拉伯合作，在沙國設立合資的阿帕契修護工廠，就是考量中東國家對阿帕契直升機的需求日增，未來維修保養將是龐大商機，亞太地區國家對阿帕契的需求也會持續增加，未來如果能在台灣設立阿帕契亞太維修中心，將阿帕契廠級維修能量移到台灣，對美台都有利。

廠級維修轉移 美台互蒙其利

陸軍航空第六○一旅AH-64E阿帕契攻擊直升機「全作戰能力」成軍典禮，將在十七日舉行，除了亞洲第一位女性阿帕契飛行員楊韻璇將公開亮相外，第一批赴美執行阿帕契接機的接機隊隊長、現任六○一旅參謀主任郁智隆上校將說明接機與換裝的辛苦過程；而擔負阿帕契機隊保修任務的飛保廠，廠長蔡逸峰上校也將說明阿帕契直升機平時維修保養的複雜性。

軍方官員指出，六○一旅目前配有AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機、OH-58D戰搜直升機及UH-1H通用直升機，各型直升機的保養及修護都要由六○一旅的飛機保修廠負責，飛保廠官兵擁有美國航機保修及國家技能檢定證照高達六百餘張，保修能量豐厚。

官員表示，飛保廠平時除負責各式直升機及地面裝備保修作業外，也負責油彈補給及二、三級修護能量的建立；一旦戰事發生時，則編成野戰保修站，執行航空軍械、通電裝備及地面裝備的三級野戰保修工作。