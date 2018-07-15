東奧正名公投 爆自己人扯後腿

2018-07-15

「唱和中國、恐嚇台灣」

〔記者鍾麗華／台北報導〕「二○二○東京奧運台灣正名公投」目前正進行第二階段連署，除遭中國國台辦點名批判，中華奧會前國際組長姚元潮也一狀告到國際奧會表達反對。公投共同發起人、前體委會主委楊忠和質疑姚元潮動機，「背後是誰指使的？」反對人士與中國唱和，意在混淆視聽、恐嚇台灣。

狀告國際奧會 姚元潮：沒人指使

由總統府國策顧問紀政發起的東奧正名公投，目標以「台灣隊」名義進軍東奧，目前已通過第一階段連署，現在力拚八月底前達到第二階段二十八萬份連署門檻，以期在年底進行公投。

不過，該公投案今年二月正式提案後，即遭中國、親中人士多次嚴厲批評，質疑該公投挑釁兩岸關係、炒作台獨。姚元潮更在四月寫信給國際奧會告狀，他直指紀政推動台獨，藉東奧正名來偽裝，將引起台海危機。他建議國際奧會，透過中華奧會給台灣當局警告，以防此事發生。為此，國際奧會在五月發函告知中華奧會「不予核准」更名。

姚元潮受訪時解釋，信是他自己寫的，沒有受人指使。他不是告狀，如果不講的話，未來會產生很多嚴重問題，他曾在中華奧會任職，知道事情的嚴重性。

紀政：公投連署尚未完成 告什麼狀

紀政強調，「公投連署尚未完成，都還沒有公投，姚元潮去告什麼狀？」日本友台人士前年發起網路連署，去年初還成立「二○二○東京奧運台灣正名推進協議會」，她知道後很感動，但日本人幫台灣的忙，卻有台灣人扯自己人的後腿，讓人遺憾。姚既然曾在中華奧會任職，就應該知道運動員想以「台灣」之名出賽的心情。

楊忠和：推動正名 不影響選手出賽

楊忠和質疑，姚的動機很奇怪，國際奧會還配合開執委會，然後中國與親中人士拿著國際奧會信函來放話恐嚇，阻撓公投成案，「姚的背後有誰」，令人好奇。

楊忠和說，公投如果通過，政府須依循國際奧會認可的正名程序與決策機制，展開相關推動與遊說工作，更名成功，選手就以「台灣」名稱出賽；不成功還是叫「中華台北」。國民黨政府過去要以「中華民國」的名義參賽時，都沒有影響選手出賽，現在以溫和方式表達，絕對不影響台灣選手參賽權。