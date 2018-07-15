晤北京市委書記蔡奇 連戰：盼多照顧在京台人

2018-07-15

〔記者施曉光、鍾麗華／綜合報導〕正在中國參訪的前國民黨主席連戰，昨日與北京市委書記蔡奇會面時，向蔡奇表達希望北京方面的領導人及各界人士，能夠多照顧在北京的台灣民眾；蔡奇則引用中共總書記習近平前天在「連習會」中所提「兩岸一家親」、「共圓中國夢」，表示北京會秉承這個理念，積極為台灣民眾來北京投資興業、觀光旅遊，提供台灣青年學生實習、創業、就業的方便，共享中國大陸發展成果。

蔡奇：台灣防災 值得借鑑

連戰表示，台灣相關業界人士與北京來往密切，尤其台灣年輕人在北京念書的人數非常多，念完書留在北京繼續發展前途的人也很多，希望北京方面的領導人及各界人士，能夠多多照顧在北京的台灣民眾。

蔡奇表示，京台交流合作前景非常廣闊，台灣在智慧城市、防災應急以及環境保護方面，都有很多好的經驗值得北京借鑑。

談兩岸 劉結一提「四個因為」

連戰昨日結束在北京的行程後，搭機飛往遼寧瀋陽，今將在當地憑弔外祖父母，之後轉往吉林參訪，十八日前往杭州，十九日參加連橫紀念館成立十週年活動、台灣通史研討會，二十日搭機返台。

對於習近平前天在「連習會」表達對兩岸關係未來充滿信心，中國國台辦主任劉結一昨接受中國官媒「新華社」專訪時指出，這個信心的基礎，源自「四個因為」。因為推動兩岸關係和平發展是符合民族整體利益、順應時代潮流。因為不管經歷多少風雨，兩岸民眾在民族、文化認同和情感上從未分離。因為儘管兩岸關係跌宕起伏，但整體趨勢是向前發展的。因為兩岸是密不可分、休戚與共的命運共同體。

劉結一也再次將「兩岸責任」歸咎於民進黨執政當局拒不承認體現「一個中國」原則的「九二共識」。劉還說，島內「台獨」勢力圖謀藉由所謂「奧運正名」、「制憲」、公投等搞分裂活動。「台獨」分裂勢力妄圖逆流而動，只會走上絕路。