學者看連習會》習近平談兩岸 應直接找蔡總統

2018-07-15

〔記者鍾麗華、黃建豪／台北報導〕中共中央總書記習近平前天與國民黨前主席連戰會晤，這是在中共十九大後，習首次就兩岸關係發表長篇講話。中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程表示，如果習近平誠心要緩和兩岸情勢、爭取台灣民心，不應對卸任已久的在野黨人士放話，如此是二手傳播，最直接的方式應該是找台灣的執政者坐下來談，跟蔡英文總統面對面溝通。

習想傳達和緩與積極訊息

台灣智庫諮詢委員董立文分析，習在談話中三度提到「正確方向」與「正確道路」，顯示習在辯護自己的對台政策，這是說給台灣聽，也是對中國內部講。而習的談話通篇沒有點名指責民進黨政府與蔡總統，並認為「一些問題的看法分歧，不應影響兩岸正常交流合作」，顯示習想傳達和緩與積極的訊息。

董立文指出，習過往也表示要尊重台灣的社會制度與生活方式，不過，卻還是發生李明哲案、共機繞台等事件，台灣民眾沒有感受到中國的尊重，因此期盼習能說到做到，接下來台灣民眾也會聽其言、觀其行。

兩岸情勢嚴峻是北京造成

林文程說，雖然習提到對台灣人民的福祉照顧，但習也應瞭解包括拔走我邦交國、要求航空公司改台灣名稱等，一連串變本加厲的打壓行為，讓台灣人民很不舒服、把台灣人民往外推，如此嚴峻的兩岸情勢是北京造成的，跟中方說要爭取台灣人心完全是背道而行，要如何「將心比心」？

林文程強調，習近平雖提到兩岸必須求同存異，卻又必須在「一中」前提下才能談，顯示習仍堅持立場，沒有真正體會到蔡政府處境，兩岸官方未來要恢復協商，仍不能樂觀看待。

對於未來兩岸情勢發展，林文程認為，習之所以在這個時間點找連戰見面對台放話，主要在於想穩定兩岸關係，以便對付與美國的貿易戰，不希望台灣問題讓中國處理對美貿易更加複雜化。上半年兩岸緊張關係是否延續到下半年，還要看中美貿易戰是否緩和下來。

此外，前天連習會時，連戰認為「兩岸不是國與國關係，不該存在台獨的空間」。台北市長柯文哲昨被媒體詢問此事時表示，連戰說他不代表國民黨，國民黨主席吳敦義也說，連戰不代表國民黨，如果是這樣的話，「就把他當作二三○○萬分之一的意見，就是個人意見，聽一聽就好了。」