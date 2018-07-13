原民第一位 谷辣斯任政院發言人

2018-07-13

「心情還滿平靜的」盼做好政府與人民溝通的橋樑

〔記者花孟璟、彭琬馨、許倬勛、陳昀／綜合報導〕行政院昨宣布內閣改組，記者出身的原住民不分區立委谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）接任行政院發言人，她也是第一位原住民出身的政院發言人。谷辣斯說，第一時間確認後「心情還滿平靜的」，她覺得發言人的工作就是做好人民與政府之間溝通的橋樑，第一時間把政府政策、重要資訊快速、清楚地傳遞給人民，「這是我的挑戰及重要的工作。」

谷辣斯認為，做為一位政院發言人，不管誰來做，基本功就是對於各式各樣的部務及政務的深刻了解，再加上自己擔任過立委，熟悉行政、立法之間的運轉協調，能清楚掌握各個環節，「或許是行政院請我當發言人的考量」。

谷辣斯．尤達卡也說，做為首位原民發言人，把握每一分每一秒，把該做的工作做好，這是她對自己的期許。她說，昨天到部落和族人座談時，大家都非常希望政府可以多做一些事情，我也很樂於擔任這座橋樑。

谷辣斯曾任記者，媒體經驗豐富，兼任民進黨發言人也已八個月，被視為是能夠精準對外傳達行政院政策的人選。她出任行政院發言人後，民進黨不分區立委遺缺由現任桃園市客家事務局長蔣絜安遞補。

蔣絜安遞補不分區立委

蔣絜安昨表示，樂於接受挑戰；桃園市長鄭文燦昨晚也發出新聞稿說，恭賀客家鄉親多了一席立委。

蔣絜安出身苗栗客家庄，也是「客家文學之母」鍾肇政的媳婦，二○一四年獲鄭文燦延攬為客家事務局長。

蔣絜安昨受訪時坦言心情複雜，因為自己是桃園市政府的一員，原本計畫做滿四年任期，落實規劃好的政策與建設，待鄭文燦連任成功後，再接手陳其邁的不分區立委職缺，但既然挑戰來臨，她樂於接受，就任立委前會先把手邊的政策與事務妥善交接，進入立法院後會聚焦客家議題、為客家族群發聲。