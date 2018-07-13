連戰訪中 今會習近平

2018-07-13

〔記者施曉光、鍾麗華／台北報導〕前國民黨主席連戰今日將在北京人民大會堂與中國國家主席習近平「連習會」，昨晚先接受國台辦主任劉結一晚宴款待。據轉述，連戰當面向劉結一表達盼兩岸已簽署的既有協議與管道，可以繼續發揮作用，並對台灣農民有實質幫助。

昨與劉結一餐敘

根據陪同連戰在場的國民黨中評會主席團主席張榮恭轉述，劉結一致詞時強調，對岸非常重視連戰這次訪問，「連老天爺都幫忙，瑪莉亞颱風都讓路」，並重申「兩岸關係好，台灣同胞才有前途。」

據張榮恭指出，連戰透過前國民黨副主席林豐正致謝詞表示，近期台灣農產品滯銷，如果在過去兩岸溝通很暢通的時候，中國大陸可以協助台灣度過，但這兩年來，兩岸關係發生一些變化，難免影響台灣農、漁民權益。

謝詞中還提到，二○○八年國民黨執政後，兩岸正式進入和平發展軌道，簽署二十三項協議，為兩岸人民特別是台灣民眾帶來實質利益，非常希望兩岸這類管道可以繼續發揮作用，並對台灣農民提供實質幫助。

連戰預定今天上午在人民大會堂與習近平會面；下午則在北京釣魚台國賓館，出席由兩岸和平發展基金會和海峽兩岸關係研究中心合辦的座談會，並且發表講話；晚間接受中國全國政協主席汪洋晚宴款待。

對於連戰訪中，陸委會副主委邱垂正昨在例行記者會表示，政府對於兩岸交流一貫立場，就是各項交流活動應秉持「對等尊嚴、相互尊重」的原則，並符合我方交流法規。他也呼籲中方正視兩岸現實，不應藉機刻意進行政治操作、分化對立，如此才能真正有助於兩岸良性互動的開展。關於連戰率團赴中一事，政府將持續關注。