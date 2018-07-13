外交部總動員 反制中國施壓國際企業

2018-07-13

通令外館向各方說明我國立場 遊說議員為台發聲

〔記者呂伊萱／台北報導〕對於中國向多家國際企業及國際民航公司施壓更名，外交部昨表示，外交部已通令全球外館向各駐地政府、地方媒體與國際社會說明我國立場，也有許多友我人士為台灣發聲、僑胞自發性向企業遊說。外交部強調，台灣的國家地位不能被踐踏，盼繼續形成更大能量，反制中國霸凌。

中國今年起施壓Gap、Zara和萬豪酒店（Marriott）等多所國際企業，矮化對台稱謂；四月又致函施壓多家國際航空公司，要求航空公司網站不得將台灣列為國家。

對此，美國白宮首先挺身而出，罕見地嚴厲批評中國此類施壓是「歐威爾式的胡言亂語」，爾後歐盟也表示中國試圖控管航空企業網站內容是剝奪企業自由，呼籲中國尊重各國企業經營自由。加拿大政府與澳洲外交部也都表明政治不應干預企業營運。

曾經訪台的英國前貿易投資部長韓斯（Greg Hands）四月在任時，也曾推文表明英國政府對台灣稱謂的立場，指英航以「台灣，中國」名稱令人疑惑。

英國國會友台小組（APPG）二位共同主席史蒂爾勳爵及伊凡斯則於五月共同致函英航，表達對英航的不滿。英航則一度將「台灣，中國」改為「台灣」，現又以「台灣，中國」標示我國。

僑胞紛向企業表達不滿

外交部發言人李憲章昨受訪表示，相關案件發生後，外交部即通令全球駐外館處向駐地國政府部門及各方說明我國立場，盼各國維護企業自主自由、避免遭霸凌，並也能對台灣做出適當稱呼；另也遊說各國國會議員，以質詢、聯名信等具體作法為我發聲。國際文宣方面，外館則向國際媒體投書發聲，僑界、商界與學界也自發動員，向企業表達不滿與憤怒。

此外，我駐美代表高碩泰在雙橡園受訪時，批評北京打壓作法已經觸及台灣底線；我駐英代表處新聞組副組長徐郁喬也投書《金融時報》，指出中國利用商業和經濟優勢強制輸出政治立場，呼籲國際社會與台灣並肩反制。

英國《泰晤士報》外交事務專欄作家鮑野斯以專文呼籲國際不能放任中國霸凌台灣；瑞典國家廣播（Sveriges Radio）以專題節目關注中國人權議題與中國施壓將台灣「去國家化」等。

李憲章說，台灣非常不願見到中國為了遂行打壓目的，找國際企業和民航公司麻煩，台灣也對這些企業感到抱歉，但台灣的主權地位不容忽視、國家地位也不能被踐踏，因此持續透過各種管道，傳達台灣的聲音，盼持續形成更大能量，反制中國霸凌。