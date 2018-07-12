吳釗燮今率團 訪薩爾瓦多、貝里斯

2018-07-12

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮今起訪問我中美洲友邦薩爾瓦多和貝里斯，此行預計晉見薩爾瓦多總統桑契斯，也將謁見貝里斯總理巴洛，傳達蔡英文總統對彼此邦誼及雙邊合作的重視。

外交部指出，吳釗燮將於七月十二日至十五日訪問薩國，停留期間將晉見總統桑契斯、副總統歐帝茲。吳釗燮也將會晤中美洲統合體秘書長席瑞索，了解雙方合作計畫推動現況，並主持本屆台灣獎學金計畫薩國受獎生頒獎典禮。吳釗燮十六日轉赴貝里斯訪問，預定謁見總理巴洛及外長等貝國政要。