選情觀測站》竹市3雄爭霸 議會生態重洗牌

2018-07-12

記者洪美秀／特稿

無黨籍新竹市議長謝文進參選新竹市長，使得原本藍綠對決的單純戰局演變成三雄爭霸。挾高人氣、高民調力拚連任的民進黨市長林智堅，在藍軍誓言重返執政的許明財及標榜中道力量的謝文進兩軍夾殺下，能否突破重圍連任，備受矚目。

但謝文進轉戰市長，已牽動市議會生態重新洗牌，民進黨和國民黨都醞釀推出各自的組合角逐議長寶座，代表無黨籍的新民意問政聯盟能否再掌議會龍頭，這場議會龍頭保衛、卡位戰，精彩程度不亞於市長選戰。

下屆新竹市長選舉，原本前、現任市長藍綠對決，基層實力雄厚的謝文進加入戰局後，提供不同選擇，選情出現複雜而微妙的變化。

許明財雖贏得黨內初選，代表藍軍再披戰袍，並勤走基層，卻欠缺政策牛肉，民調未見起色，與林智堅有不小差距；這讓四年前力挺林智堅的謝文進有崛起機會，訴求中道力量，試圖吸納不滿藍綠纏鬥與綠營中央執政的票源。

林智堅三年多來投入市政建設，人氣居高不下且握有執政優勢，連任行情看好，亮麗的政績牌能否化為選票，就看新竹市民買不買單。

謝文進轉戰市長，同屬無黨籍新民意問政聯盟的副議長許修睿，接班議會龍頭的姿態明顯，可能與同聯盟的余邦彥搭檔角逐正、副議長，延續無黨籍再掌市議會。

國民黨籍前議長鄭成光也有意捲土重來，而國民黨市議員林耕仁雖爭取黨內市長提名失利，轉進議長選舉也不無可能。

向來不排除與無黨籍或國民黨合作的民進黨，提名十二人參選下屆市議員，展現擴張版圖的強烈企圖心，極可能推出正、副議長組合。政黨間的合縱連橫，暗潮洶湧！