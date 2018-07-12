竹市議長謝文進 宣布參選市長

2018-07-12

〔記者洪美秀／新竹報導〕無黨籍新竹市議長謝文進昨天宣布參選新竹市長，將籌組「新竹大聯盟」，以中道力量、超越藍綠，解決市政問題為訴求。

國民黨前竹市長林政則現身站台

謝文進昨召開記者會說明參選動機，除了他所領導的新民意問政聯盟市議員與會外，民進黨市議員鄭正宗與國民黨多名市議員也出席。國民黨前副主席、前新竹市長林政則也現身，送上寓意再上層樓的字畫捲軸，不少社團幹部及里長也參加。

尋求連任的民進黨籍市長林智堅辦公室主任張哲修說，市府團隊的政績有目共睹，將會持續努力；民進黨新竹市黨部表示，民進黨會團結一致，全力支持林智堅連任成功。

國民黨提名新竹市長參選人、前新竹市長許明財則說，他與謝文進參選的目的不同，他是要重返執政，謝文進只想把林智堅拉下來；國民黨市議員只是禮貌性出席，他相信黨員絕對會團結，只有團結才能重返執政。林政則說，如果許明財邀請他，他也會去。

國民黨新竹市黨部主委呂學樟表示，黨籍市議員出席謝文進的參選說明會，應是基於禮貌。他也提醒黨籍市議員謹守黨紀，未來如果謝登記參選，就不宜再站台。

謝文進說，廿多年來擔任民意代表，他熟悉新竹的發展歷程，讓他對市政有更務實的計畫和更完整的想法，因此決定參選新竹市長。

謝文進說，新竹市已出現治理危機、信任危機和建設危機，治理危機是市府年度活動預算連年暴增，過度重視包裝和個人形象宣傳。市府缺乏前瞻的城市治理能力，忽略都市計畫，讓區域發展出現問題，也輕忽人口增加帶來的就學需求與交通問題。「裝飾政績、活動至上」的「飾」政時代是該結束了。

謝文進說，參選新竹市長是承擔責任，不是要搶位置，他是來解決問題的，將籌組「新竹大聯盟」，要以中道力量、超越藍綠為主軸，針對市政提出最好的解決方案。