二審宣判 3士官淪共諜洩國軍教則

2018-07-12

〔記者鮑建信／高雄報導〕凃姓商人涉嫌假藉放款，吸收士官蒐集情資，高雄高分院昨二審宣判，依違反國安法分別判處凃姓商人、退役王姓士官長、陳姓士官等三人，有期徒刑十個月、一年八個月和五個月，與原審刑度相同，侯姓士官則被依洩密罪，由八個月徒刑改判六個月，其中侯、陳二人得易科罰金。全案可上訴。

據了解，凃男二○○九年間認識聯勤旗山彈藥庫王姓士官長。後來，凃男透過Skype與中國人士「張炳煌」通話，知悉對方從事對台情報工作，因此介紹已退役的王男跟他認識後，由自稱中國福建省對外經濟技術合作協會副秘書長的「董恆」提供資金，由王男放款給其他現役軍人，伺機刺探、蒐集軍事資料。

同年六月間，王男利誘侯姓士官以軍用電腦搜尋「國軍人事戰備教則」後，涉嫌洩密給凃男獲得二萬元酬勞，分給侯男一萬元。侯男後來陸續交付「軍事準則」等機密資料，每次換取五千到三萬元不等酬勞。

二○一二年間，王男另介紹現役陳姓士官向身分不詳的「羅先生」借錢，後因無法償還，王男乘機要求幫忙蒐集軍事準則等資料，每筆代價一萬元，陳男同年三月在國防部參謀本部資電作戰指揮部電子作戰戰情室，將「空軍資通電教則」等機密列印紙本給王男。案經屏東憲兵隊等單位查獲移送。