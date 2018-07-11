謠言終結站》產創基金 僅由台經院專辦

2018-07-11

網傳內容︰近來有民眾收到來自於中華亞太投資銀行家協會創會人兼總執行長張文禎簡訊，宣稱可專辦、協助申請千億元產業創新轉型基金。

查證結果︰國發會基金副執行秘書蘇來守指出，國家發展基金匡列一千億元辦理產業創新轉型基金，已透過公開招標方式，辦理相關諮詢輔導服務計畫，由台經院得標；台經院將成立專案辦公室，預計在7月31日開張。

國發基金強調，除台經院外，並未委託中華亞太投資銀行家協進會辦理相關投資計畫，也未委託任何民間業者代寫計畫書及代辦送件服務。