監院能否聲請黨產條例釋憲 正反交鋒

2018-07-11

大法官邀開說明會 政院、監院代表激辯

〔記者吳政峰、黃欣柏／台北報導〕監察院聲請黨產條例釋憲案爭議不斷，大法官昨於憲法法庭召開應否受理此釋憲聲請的說明會，邀行政院、監察院代表及學者陳述意見，並首度開放民眾旁聽，正反雙方各就監院是否依「行使職權」攻防，言詞激烈交鋒，但會議仍無結論，是否受理本案，大法官將擇日開會決定。

監察院去年自行認定黨產條例有違憲之虞，且行政院設「不當黨產處理委員會」也有違「中央行政機關組織基準法」，遂將全案函送大法官審理違憲事宜，惟逾一年無下文，直到台北高等行政法院上月也對黨產條例聲請釋憲，本案才被翻出來。

大法官將擇日決定是否受理

大法官認為，監院雖主張依「司法院大法官審理案件法」第五條中的「因行使職權」提出釋憲，但監院僅有彈劾、糾正、糾舉、審計等四種權力，看不出與黨產條例有何關聯，決定召開說明會，廣納各界意見。

羅秉成︰造成憲政混亂危機

行政院政務委員羅秉成強調，監院沒有要糾正或彈劾，只是針對黨產條例聲請釋憲，與大審法規定不合；羅批評，未來若有民眾主張法律違憲，都可透過監院聲請釋憲，這種「一致性原則」將造成憲政混亂危機，因此政院認為大法官不應受理本案。

仉桂美︰不應侵害監院職權

監委仉桂美則說，大法官「從未」就監院行使調查權聲請釋憲提出質疑，過去監院所提的五十幾件釋憲案也沒問題，本次不知何故突認「行使職權」是爭點，呼籲不應改變憲法慣例，侵害監院等憲法機關的基本職權。

與會的中研院研究員李建良認為，中央機關要聲請釋憲，必須是行使憲法職權，且與憲法疑義有關，但監院非黨產條例適用機關，本案恐不在大審法的適用範圍；台大法律系教授林明昕說，機關聲請釋憲的要件包括「行使職權」，但監院在本案中行使的「調查權」，只算是行使彈劾等四權的附屬手段，除非能連結到未來的糾正或彈劾案，否則不應受理。

持相反意見的台北大學法律系副教授陳愛娥表示，調查權算是憲法上明定的監院職權，包括前大法官許玉秀等人，都曾提到應從寬認定聲請釋憲要件，在遵守權力分立的前提下，本案應受理；政大法律系副教授廖元豪指出，過去各機關聲請釋憲都沒被挑剔過，大法官應採取最寬鬆的認定，尊重其他機關。

  • 大法官昨於憲法法庭召開應否受理監院聲請黨產條例釋憲案的說明會，行政院政務委員羅秉成以關係機關代表身分與會。（記者黃耀徵攝）

    大法官昨於憲法法庭召開應否受理監院聲請黨產條例釋憲案的說明會，行政院政務委員羅秉成以關係機關代表身分與會。（記者黃耀徵攝）

  • 監委仉桂美以聲請人代表身分與會。（記者黃耀徵攝）

    監委仉桂美以聲請人代表身分與會。（記者黃耀徵攝）

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