監院能否聲請黨產條例釋憲 正反交鋒

2018-07-11

大法官邀開說明會 政院、監院代表激辯

〔記者吳政峰、黃欣柏／台北報導〕監察院聲請黨產條例釋憲案爭議不斷，大法官昨於憲法法庭召開應否受理此釋憲聲請的說明會，邀行政院、監察院代表及學者陳述意見，並首度開放民眾旁聽，正反雙方各就監院是否依「行使職權」攻防，言詞激烈交鋒，但會議仍無結論，是否受理本案，大法官將擇日開會決定。

監察院去年自行認定黨產條例有違憲之虞，且行政院設「不當黨產處理委員會」也有違「中央行政機關組織基準法」，遂將全案函送大法官審理違憲事宜，惟逾一年無下文，直到台北高等行政法院上月也對黨產條例聲請釋憲，本案才被翻出來。

大法官將擇日決定是否受理

大法官認為，監院雖主張依「司法院大法官審理案件法」第五條中的「因行使職權」提出釋憲，但監院僅有彈劾、糾正、糾舉、審計等四種權力，看不出與黨產條例有何關聯，決定召開說明會，廣納各界意見。

羅秉成︰造成憲政混亂危機

行政院政務委員羅秉成強調，監院沒有要糾正或彈劾，只是針對黨產條例聲請釋憲，與大審法規定不合；羅批評，未來若有民眾主張法律違憲，都可透過監院聲請釋憲，這種「一致性原則」將造成憲政混亂危機，因此政院認為大法官不應受理本案。

仉桂美︰不應侵害監院職權

監委仉桂美則說，大法官「從未」就監院行使調查權聲請釋憲提出質疑，過去監院所提的五十幾件釋憲案也沒問題，本次不知何故突認「行使職權」是爭點，呼籲不應改變憲法慣例，侵害監院等憲法機關的基本職權。

與會的中研院研究員李建良認為，中央機關要聲請釋憲，必須是行使憲法職權，且與憲法疑義有關，但監院非黨產條例適用機關，本案恐不在大審法的適用範圍；台大法律系教授林明昕說，機關聲請釋憲的要件包括「行使職權」，但監院在本案中行使的「調查權」，只算是行使彈劾等四權的附屬手段，除非能連結到未來的糾正或彈劾案，否則不應受理。

持相反意見的台北大學法律系副教授陳愛娥表示，調查權算是憲法上明定的監院職權，包括前大法官許玉秀等人，都曾提到應從寬認定聲請釋憲要件，在遵守權力分立的前提下，本案應受理；政大法律系副教授廖元豪指出，過去各機關聲請釋憲都沒被挑剔過，大法官應採取最寬鬆的認定，尊重其他機關。