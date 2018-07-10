金融時報：中國效法俄羅斯 網攻台灣選舉

2018-07-10

〔編譯孫宇青、記者邱燕玲／綜合報導〕隨著年底縣市首長和地方議會選舉進入倒數計時，中國也大肆使出「奧步」染指台灣的民主體制。英國「金融時報」八日報導，北京當局極有可能效法俄羅斯對美國發動網路戰，透過駭客廣泛散播不實消息，將選舉結果導向有利於中國的一方。

報導指出，民進黨官網月初被入侵，再加上近來政府機構頻頻遭駭，社群網站的假新聞層出不窮，調查人員相信是中方所為。倫敦國王學院研究學者、駐華府台灣議題專家王洛伶（Lauren Dickey）分析說，中國企圖透過網路手段削弱民進黨選情，使大選結果有利於中方，這種作法與俄國利用駭客干預二○一六年美國總統大選，以及一四年克里米亞歸屬公投如出一轍。

民進黨官網上週被駭兩次

事實上，民進黨官網上週不只被駭一次，而是三天內兩度被駭。民進黨官網三日遭駭客攻擊，首頁出現「中國網友支持蔡英文連任」等簡體字樣，修復後不到兩天，五日官網再遭攻擊，蔡英文的簡介遭竄改，出現蔡「二○一八年掉進廁所淹死」等惡意內容，民進黨立即關閉網站修復。

民進黨發言人Kolas Yotaka表示，這是否為中國有系統性的攻擊，民進黨會深入調查，也強烈譴責此行為，資安防護與網路安全性已是全球性的問題，民進黨會更加強升級資安門檻。

香港中文大學客座教授林和立表示，北京當局自蔡政府上任後，在外交和軍事上加強對台施壓。中國國家主席習近平不再遵循前任領導人鄧小平低調處理兩岸問題的原則，反而訴諸強烈的民族主義。

澳洲戰略政策研究所（ＡＳＰＩ）國際網路政策中心資深分析師卡夫（Danielle Cave）認為，雖然北京政府的駭客行動不如俄國縝密，但確實正以「全新且日益創新的方式」影響台灣社會，「這種明目張膽存在於網站、社群網絡和手機聊天程式的干預行動，將會與日俱增」，呼籲各國政府都應該「密切注意台灣現正遭遇的駭客攻擊行動」。