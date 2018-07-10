美艦航台海 司徒文：美中「美好關係」破滅

2018-07-10

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國兩艘軍艦上週航行台灣海峽。前美國駐台代表司徒文解讀指出，此行動完全延續美國「二○一八年國防戰略報告」抗中的政策方向，是對中國的示警；且此次航行反映出，長期圍繞美中關係的那些「陳腔濫調的美好想像」已經全然破滅。美國海軍陸戰隊退役上校紐沙姆則說，戰爭雖未開打，但美國顯然已經挺身對抗中國。

美艦航行台灣海峽，並罕見地由台灣國防部主動公布此訊息。司徒文與紐沙姆受訪時不約而同從美國對中政策的演變，以及整體印太區域的美國戰略角度切入分析此事件。

司徒文說，美國與其他區域盟友、夥伴一樣，不樂見中國在南海的軍事擴張行為，也因此美國一再強調在中國聲稱「領土」水域中執行自由航行任務的重要性。

司徒文表示，中國在南海持續進行具侵略性的行為，使美國決定在環太平洋軍演中排除中國，美國防部長馬提斯上月更在香格里拉對話中，公開批評中國在南海的軍事部署。延續此脈絡，美國這一次派遣軍艦航行台灣海峽，也是為了強化公海水域的自由航行原則。

司徒文強調，此次航行也是對中國在台灣周邊進行軍事行動的信號。事實上，馬提斯六月底才剛結束首次北京行，但顯然雙方並沒有達成具體共識。因此他認為，美國在此時間點派遣軍艦航行台海，更能夠被看作對中國的「提醒」。

此次航行 延續美今年國防戰略方針

司徒文從更長遠的時序分析說，此次航行反映出，長期圍繞美中關係的「陳腔濫調的美好想像」已經全然破滅，那些想像至少能夠回溯到二○○九年美國前總統歐巴馬訪問中國時，希冀與中國建立積極關係的嘗試。反之，現在美中貿易戰已然開始，而且在另一個焦點北韓議題上，顯然中國在促進北韓無核化所做的努力也不足夠。

以戰略角度來說，司徒文認為，此次航行「完全延續」美國今年一月發布的「二○一八年國防戰略報告」中所展現的政策方向。

在該份報告中，美國將中國和俄羅斯列為最重要的競爭對手，對美國國安威脅更勝恐怖主義。而針對這些改變，美國將強化與印太地區的同盟及夥伴關係，維護自由開放的國際體系。

現為日本戰略論壇資深研究員的紐沙姆則說，此次航行的時機點正值環太平洋軍演期間，從美國今年不邀請中國參與此演習這點來看，就意味著戰爭雖未開打，但美國已經挺身對抗中國。