軍事設施內不義遺址 促轉會清查保存

2018-07-09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣在蔣家政權統治下，實施全世界最長的卅八年戒嚴令，軍方警總及調查局特務在全台各地對人民進行監控、羈押、感訓或槍斃，行政院促轉會為保存不義遺址，讓「台灣監獄島」歷史記憶不被忘記，將進入軍方生教所、軍法處看守所進行調查。

據透露，文化部已將四十五處不義遺址清單交給促轉會，其中涉及軍事要塞的地點，國家人權博物館過去無法進入調查，促轉會近期在拜會過國防部後，雙方已建立聯絡窗口，未來將逐一清查軍事設施內不義遺址。

已和國防部建立聯絡窗口 將立碑、設紀念館

「一邊清查一邊勘察！」促轉會委員表示，不義遺址實際數量不只四十五處，將會全力清查，最優先勘察之地，為促轉條例立法之前，外界不得其門而入的，幾乎都是國防部管轄下門禁森嚴場所。

委員舉例，特務大本營的前國防部保密局、憲兵司令部軍法看守所、陸軍軍法處看守所、左營海軍軍法處看守所，及地點成謎的空軍軍法處看守所，都是要調查的目標之一。

另外，白色恐怖年代專門對匪諜叛亂犯實施感化教育的「生產教育實驗所」，後來在一九七二年改名成「台灣仁愛教育實驗所」（仁愛莊），為全台最大不義遺址，促轉會將調查此集中營式監獄。

據了解，總統府秘書長陳菊在美麗島大審後，被關在土城「仁愛莊」服刑六年二個月才出獄；黨產研究之父傅正、前副總統呂秀蓮、作家李敖、前立委盧修一等多名政治犯，皆曾遭囚禁在此，接受感訓思想教育。

除了軍事設施的不義遺址外，調查局特務專門羈押政治犯的三張犁招待所，促轉會也會進行調查。據「柏楊回憶錄」描述，他在該所審訊室被特務劉展華刑求誣陷；另一名新生報女記者沈元嫜更在此被全身剝光，架在麻繩上來回，處以繩刑，最後不堪逼供上吊自殺。

政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕表示，西門町獅子林大樓前身為日本東本願寺，改建前的寺廟建物被保安司令部拿來關政治犯，該處也是不義遺址，促轉會應多讓外界了解真相。

促轉會委員表示，不義遺址未來要立碑介紹，或設立紀念館保存，將待調查完成後進行規劃。