軍陣醫學新南向 非邦交國來台觀摩

2018-07-09

〔記者羅添斌／台北報導〕我國軍事醫療能力獲得國際矚目，更成為政府推動新南向政策的最佳助力。軍方高層官員透露，亞太多個國家對我國發展「軍陣醫學」成效表達高度興趣，去年及今年都有多個國家派出代表來台參訪觀摩，並要求與我國經驗交流與合作，其中包括多個非邦交國家。

亞太多國參訪三總等單位 表達高度興趣

官員指出，去年及今年有多個邦交國及非邦交國到三軍總醫院等軍事醫療單位參訪，各國對台灣國家級軍事醫學中心的興建規劃、組織架構與運作，及高階醫療的資源配置表達高度興趣，也表達未來要持續透過參訪及研討，推動交流與合作，這是我國發展軍事醫療外交的重要成果。

官員透露，去年在新加坡舉行的「二○一七年亞太軍事醫療交流會議」，共有二十八國與會，我國是由時任軍醫局副局長、現任軍醫局長陳建同率團參與，我國代表在交流會議上介紹我國發展軍陣醫學的成果及多項重要研究報告，獲得各與會國的好評及關注，各與會國代表也紛紛向我國洽詢來台參訪及觀摩的機會。

他並表示，陳建同在會期期間，還與美國前國防部健康事務署Colin Chinn少將（現任參謀首長聯席會議軍醫長）等多國軍醫首長進行雙邊會談，積極拓展國際交流。

官員指出，二○一八年亞太軍事醫療交流會議將於九月在中國西安舉行，由中國及美國共同主辦，我國軍職及現役人員不便前往與會，但曾共同與會的多國軍醫單位首長已透過管道向我方傳達，即便我國今年不便與會，但不會影響與我國交流發展的空間。

我國近年來積極推動軍事醫療外交行動，除了深化與美國的合作外，也與美國聯手在南太國家進行國際人道救援行動演習，今年八月將在索羅門群島進行跨國的救援演習。

國軍成立首座衛勤作業模擬訓練場

為落實部隊官兵戰傷模擬訓練，提升應變能力，陸軍第八軍團四支部建置「衛勤作業模擬訓練場」，日前由八軍團指揮官陳曉明中將與軍醫局長陳建同中將共同主持揭牌典禮，未來可供衛勤部隊實施駐地專精訓練及各部隊具EMT-1人員的複訓教育。

這是國軍首座「衛勤作業模擬訓練場」，場內有仿真的「城鎮巷道」、「毒區搶救」、「混合障礙」、「夜間救護」、「營救護站」、「後送管制站」及「第一線大量傷患」等訓練教室、場景，均由衛生營官兵運用廢舊物資，模擬戰場景象，並參考國外對於戰術戰傷救護訓練模式建置而成。