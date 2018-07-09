陳師孟︰轉型正義要靠監察權

2018-07-09

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華七日報導〕監委陳師孟應加台會年會邀請，在溫哥華以「轉型正義的最後一道防線」為題發表演講。陳師孟指出，蔡總統雖然提出「促進轉型正義條例」，但至今仍沒有步驟及細節，令轉型正義無法再靠司法，而必須靠監察權，他會利用任期尚餘的兩年多時間，全力調查二十個政治性重大調查個案，這些個案當中包括馬英九牽涉的五大弊案。

調查20個重大政治性個案

陳師孟應加拿大台灣同鄉會及美西台灣人夏令會合辦年會的邀請發表演講。陳師孟說，由於台灣司法至今無法全面除垢，也無法撤銷不法判決，無法再期待靠著司法制度做到轉型正義，目前只能靠著監察權，而不管轉型正義的推動有多麼困難，進一寸就有一寸的效果。

陳說，他已列出二十個政治性調查個案，將會利用餘下任期，對這些個案重新調查；其中，前五大案是司法節檢察官「諷扁舞台劇」案；馬英九涉干預司法、下條子給王清峰懲戒侯寬仁檢察官案；扁案北院換法官案；林秀濤陳情「黃世銘誣告案」；以及蔡錦賢逃亡再參選案所牽涉的內政部職務懈怠問題。

陳師孟說，監委在調查舊案時經常遇到「一案不兩查」的限制，無法調卷。但他認為，只要不牽涉到國家機密，即應該打破不能調卷的限制，例如在謝清志「南科減震案」的調查當中，因為有報告說該設計無效果而被彈劾，如果該案有明顯被人玩，就不能再因為「一案不兩查」而拒絕監委的調查。

陳師孟並提到，兩天前的晚上他見到前交通部長郭瑤琪，她目前正保外就醫。郭表示，最近想趁還沒有七十歲時，重新回到牢裡坐完那些未完的刑期，免得萬一到二○二○年時又「復辟」，她年齡已大，再被關會吃不消，這說明台灣司法體系讓人沒有信心。