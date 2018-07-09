新監委搶司獄召集人 要重查馬案

2018-07-09

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院明天院會將通過七個常設委員會監委名單，並選舉各委員會召集人。據透露，新監委可望搶下司法及獄政委員會，藉此擋下年改釋憲案，並重新調查包括美河市、大巨蛋、富邦銀併台北銀、前檢察總長黃世銘洩密等涉及前總統馬英九的案件。

另盼擋下年改釋憲案

蔡政府提名的十一名監委一月底上任時，每人雖可選三個委員會參加，但馬政府提名的監委已在各委員會擔任召集人，並佔去多個委員會名額，新監委只能挑「剩下的」；不過，監委最近重新登記委員會，並將在明天院會改選各委員會召集人，以便八月起正式運作。

監院人士指出，新舊監委在七個委員會都將各推人選競爭召集人，不過，在舊監委人數優勢下，內政及少數民族、國防及情報、教育及文化、財政及經濟、交通及採購等五個委員會，可望由舊監委任召集人，新監委則可望搶下司獄、外交及僑政委員會，分別推舉蔡崇義、張武修選召集人。

監院人士分析，每個委員會最多十四名監委參加，過去司獄委員會從未額滿，其實與法律相關案件，都可在該委員會處理，因此這次新監委主要佈局司獄委員會，最後司獄委員會有八名新監委、六名舊監委，雖然舊監委也推江明蒼選召集人，但恐無法當選。

不具名監委說，以年改釋憲案來說，舊監委仉桂美上月提案未過，本週四將再度於教文委員會提出審查，由於仉同時擔任召集人，該案一定會通過，但釋憲案仍須送到司獄委員會討論，才能送到院會。而本月司獄委員會週三召開，因此年改釋憲案須送到下月司獄委員會討論，屆時委員會已改組。

不過，他表示，監察院去年針對「不當黨產條例」聲請釋憲，司法院明天將在憲法法庭召開是否受理釋憲說明會，此案應先暫時擱置，留待司法院做出決定後再處理，才比較合理。

監委也指出，監院過去以一案不兩查「卡」新監委辦「馬案」，但依監院內規，一案是否兩查由委員會認定，待新監委掌握司獄委員會後，未來可再調查美河市等案件諸多疑點。至於黃世銘洩密案，馬英九在五月被判刑後，也或可找出過去監院未調查部分，再加以釐清。