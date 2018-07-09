國民黨選將週三合體 終結換將流言

2018-07-09

〔記者施曉光、林良昇／台北報導〕為拉抬縣市長選舉聲勢，國民黨將於本月下旬或八月初啟動「行動中常會」，為凸顯收復失土，決戰中台灣，首場可望開拔至台中市；廿二名縣市長參選人也將在週三齊聚黨中央，與黨主席吳敦義拍攝選舉定裝照合體造勢，八月十九日在新北市舉辦的全代會，吳將親自向參選人授旗，進行首場大型造勢晚會，為年底大選誓師。

將啟動行動中常會 從台中市出發

由於桃園市、新竹市被傳可能換將，新竹縣仍未脫離立委林為洲挾民調領先自重，國民黨決定將原本八一九全代會才要亮相的二十二位百里侯參選人合體造勢秀，提前一個多月在後天辦理，藉此終止外界換將流言，拉抬新竹縣長提名人楊文科等人的民調聲勢。

吳敦義昨表示，輔選列車早已啟動，首要之務是先把提名與內部的團結做好；黨中央未來將安排赴各地召開行動中常會，凝聚共識。他也強調，對於外界傳出可能換將的說法，他從未聽聞。

根據安排，十一日當天上午，二十二位直轄市、縣市長參選人將分梯次與吳敦義拍攝選舉定裝照，然後吳發表精神講話，並與選將合體造勢，結束後再召開輔選工作講習，溝通並討論共同競選政見。不過，週三的造勢活動是否受颱風來襲而有所調整，將由黨中央評估決定。

在行動中常會方面，未來除交通安排不易的外島地區外，原則上都會開赴第一線，為本島十九個直轄市、縣市藍軍選情加溫；而為凸顯收復失土，決戰中台灣，首場可望開拔至台中市，同在中部的彰化、雲林也被列入第一階段規劃名單。

至於各區域聯合競選及共同政見，據了解，國民黨智庫、政策會已分區，包含北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高高屏、宜花東離島等不同生活圈，將研擬共同政見，在輔選工作會議中與參選人交換意見。

黨內輔選人士說，八月十九日在新北市板橋體育館召開的全代會，將是國民黨首場大型造勢活動，宣示年底大戰從新北市出發，外溢到各縣市，進而取得勝選。