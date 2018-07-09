民進黨15日聯合造勢 搶搭足球熱潮

2018-07-09

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨將於十五日召開全代會，以「改革，挺下一代」為主題，舉辦黨內全台縣市長參選人聯合造勢。活動還搭上世足賽熱潮，以足球為題介紹參選人，組成為台灣衝鋒陷陣的「台灣隊」，展現「球場即戰場」精神。新北市長參選人蘇貞昌將壓軸出場，確立選戰「領頭羊」地位，吹響年底選戰號角。

各縣市將展開「區域聯合」造勢

全代會後，民進黨縣市長選舉全台輔選造勢活動將如火如荼展開。七月下旬，安排民進黨主席、總統蔡英文下鄉授旗，與各縣市的黨公職參選人同台造勢；八月起，蔡將出席各縣市「百工百業」等大型造勢，全力拉抬縣市長參選人的聲勢，還要從艱困選區出發，規劃八月十八日為新竹縣長參選人鄭朝方站台，並列為輔選首站。

各縣市也將合縱連橫，展開「區域聯合」造勢。中台灣方面，台中市擬聯合苗栗縣、南投縣舉辦造勢，由台中市長林佳龍當中部母雞，拉抬民進黨禮讓的無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎、民進黨南投縣長參選人洪國浩。林佳龍與彰化縣長魏明谷在空污等議題攻防、選舉活動也規劃合作。

尤其魏明谷選情不穩，民進黨傾全力搶救，行政院長賴清德七月下旬規劃再度前往彰化，強打政績牌推銷魏明谷。黨內人士表示，為救選情，蔡英文、總統府秘書長陳菊及賴揆，到彰化輔選的次數和力道都會較其他綠營執政縣市還要強。

北台灣方面，除蘇貞昌當「大母雞」外，選情穩定的桃園市長鄭文燦及新竹市長林智堅也會當起「小母雞」，拉抬知名度不足的新竹縣與苗栗縣長參選人。蘇貞昌廿三日將出席新竹城市博覽會，與林智堅、鄭朝方、徐定禎同台造勢。

民進黨全代會後還將啟動中央輔選團，由黨務主管到各地助選、助講造勢，為二○一八備戰。

全代會開幕及大會後，十五日也將進行中執委及中評委選舉投開票事宜，決定民進黨權力核心中常會成員組成。此屆中執委有卅人登記參選、中評委十一人登記，首度形成同額競選局面。