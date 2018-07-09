搶攻76.8萬青年票》丁打運動牌 積極接觸新世代

2018-07-09

將製作貼圖、微電影說明政策

〔記者鍾泓良／台北報導〕面對柯文哲、姚文智搶攻青年選票，國民黨台北市長參選人丁守中這兩天參與國民黨青年部舉辦的鬥牛賽、在天母棒球場舉行的中華職棒明星賽等，積極與年輕族群接觸。他表示，未來會透過更多活動，多聽取年輕人的意見，了解青年的想法。

丁守中說，他已經請幾家公關公司設計更有效的文宣與接觸管道，例如小貼圖、微電影或將政策製成漫畫來吸引年輕選民支持。另外，國民黨青年部於暑假辦理籃球、電競等比賽，希望藉此讓青年朋友們更認識國民黨。

相對於柯、姚，丁守中在青年選票的爭取策略上顯得較為緩慢，丁守中具體的青年政策預計七月和政策白皮書一起公布。他日前公開表示，台北市最缺乏的就是創新和創業，未來當選市長後要設置五十億元的青年創新創業基金，並盡速完成北投士林科學園區，打造年輕人創業育成中心和研發基地。

丁守中也認為，市政規劃才是他的強項，他將持續推出托老育幼政策，減輕年輕人的負擔，讓青年不再低薪窮忙。

至於年輕人居住問題，丁守中認為，柯市府興建公宅的政策太緩慢，應放寬都更容積獎勵，透過民辦都更分回公宅，不僅可以帶動公宅成長速度，更可以避免政府集中興建而被標籤化。

在「臉書」、「LINE」的比較上，柯文哲臉書及LINE帳號粉絲分別有一百八十二萬及十七．六萬人，位居第一；丁守中臉書及LINE帳號粉絲有十五萬及一．五萬人，位居第二；姚文智臉書及LINE帳號則有五．六萬及五千三百人，姚、丁兩人在新媒體運作上，仍較柯落後。