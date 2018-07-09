搶攻76.8萬青年票》姚拋出牛肉 為青年居住減壓

2018-07-09

〔記者周彥妤／台北報導〕面對台北市長柯文哲積極打網路戰搶攻青年選票，民進黨台北市長參選人姚文智昨說，運用社群平台拉攏年輕人，引起話題討論，團隊當然清楚其效益，但身為市長參選人首重「政策內容」，究竟能為台北做什麼事？打造何種城市願景？才是關鍵。

對於柯文哲深耕網路戰，近來更屢找網紅合作拍攝短片，「一日幕僚」點閱數更破兩百萬。姚文智說，選舉充斥噱頭，柯不斷藉此拉攏年輕人，但外界應思考，柯選前的海選團隊只剩三人留任市府，且市府內三、四十歲以下的局處首長又有幾人？

公辦都更 建混居型社會住宅

因應青年政策，姚文智接續提出「青年租屋券」、「混居型社會住宅」及「第二胎國家養」等相關政見。他說，即使在台北市不斷興建公宅，仍緩不濟急，台北居大不易，多數青年還是要承受租金壓力，盼先以青年租屋券一解燃眉之急，絕非外界曲解的「鼓勵單身」；租屋券規劃單身者每年補助一萬個名額，一人每月三千元，夫妻每年也是一萬個名額，一對每月五千元，算下來每年經費不到十億元。

至於「混居型社會住宅」，姚文智認為，柯文哲任內規劃砸九九六億元，興建兩萬戶社會住宅，最終確定跳票；他主張調整循公有地、砸大錢蓋房子的既有形式，改從「公有建物改建」及「公辦都更」兩大途徑，推動「混居型社會住宅」。

他說，例如北市府正進行公有市場改建，既然市場屬於公有建築，應做容積調配、釋放容積，整併為混居型社會宅，如一棟四層樓建物，透過公辦都更蓋到十二層樓，政府便可抽幾層樓當社會住宅。

至於「第二胎國家養」，姚文智主張補助對象為第二胎起之後的每一胎，從零至五歲每人每月補助一萬元，六年共補助七十二萬元，但排除所得稅率大於廿％的富有家庭。他昨重申，解決少子化問題刻不容緩，提出該政策就是盼大家可安心孕育下一代。