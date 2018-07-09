搶攻76.8萬青年票》柯直播宣傳 海選年輕人助陣

2018-07-09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底選戰開打，台北市二十歲至四十歲的青年人口約七十六‧八萬人，成兵家必爭之地。為鞏固與拉高青年投票率，台北市長柯文哲除開設IG、LINE@等社群帳號，嘗試以直播方式宣傳施政成績，同時鎖定多項有感政策，包含青創、公宅、私幼補助，做為藍綠夾擊下的決勝關鍵。

根據台北市民政局五月統計，台北市二十歲至四十歲的青年人口約七十六‧八萬人，若以中選會統計，二○一四年台北市長選舉投票率七成計算，今年約有五十三‧七萬名青年會去投票。

從歷次民調看來，柯在年輕族群中的支持度居高不下，因此柯陣營認為，如何再進一步催出四十歲以下選票，力推青年有感施政，將是未來著墨的重點。

繼開設臉書、推特、IG等社群帳號，柯文哲LINE@帳號今年六月廿二日上線，目前逾十七萬人追蹤，傲視群雄。柯並自今年三月起推出「柯Ｐ便當會」，以直播方式暢談市政議題，打破以往嚴肅呆板的政令宣導。

上網路節目 三天點閱破200萬

另外，為吸引年輕族群參與，柯文哲二日在臉書宣布以海選方式招募競選團隊，今天凌晨第一階段將截止。負責海選工作的幕僚昨表示，迄今收到一二六一封履歷，約三成為應屆畢業生、約一成在四十歲以上，又以開放民眾專長職缺、隨行及活動企劃等最搶手。

在長期耕耘下，柯文哲日前上網路節目，由藝人邰智源擔任一日幕僚，影片上架僅三天，點閱數就衝破兩百萬大關，展現柯團隊經營網路成績。

至於「友青政策」方面，柯幕僚透露，就業、居住、育嬰托幼是重點。包括私幼補助、公宅青年創新回饋計畫等「有感政策」，「還有如支持電競產業、打造北部流行音樂中心」，帶動相關產業發展，讓年輕人有機會「衝出去」。