台日峰會 與會日議員人數空前

2018-07-08

323位議員 包括12位議長 5位副議長來台

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕台日友好邁一大步！高雄市議會主辦的第四屆台日交流高峰會昨天登場，共有四十二個日本地方議會、三百二十三位議員參加，其中包含十二位議長、五位副議長，創下史上最多日本議員來台交流紀錄；台灣則有二十二個地方議會、一百一十八位議員出席，盛況空前。

「台日交流高峰會」是由日本友台縣市議員，於二○一五年號召成立的「全國日台友好議員協議會」所舉辦，迄今已舉行過三屆，分別在日本金澤市、和歌山市、熊本市，歷屆會議均發表友台宣言。

台日共441位議員出席

在高雄市議長康裕成爭取下，今年第四屆移師高雄，有高達三百二十三位日本地方議員來台。康裕成強調，「台日友誼新時代已經來臨！」破紀錄的四百四十一位台日議員齊聚一堂，共同寫下台日交流的歷史新頁。

日本「全國日台友好議員協議會」會長藤田和秀則說，希望促進台日雙方更友好，達到「國跟國的外交關係」！

「盼台日達到國跟國關係」

行政院長賴清德、總統府祕書長陳菊、駐日代表謝長廷均應邀出席。本屆台日高峰會特別著墨於台日地方產業、觀光，及兩國面臨的高齡化議題，並邀請農委會副主委李退之及日方專家，進行對話座談，分享彼此經驗，希望開啟台日更多元化合作的契機。

會議結束後的晚餐時間，高雄市議會特別準備高雄在地特色小吃，並安排美濃紙傘、客家擂茶、農漁特產迎賓，讓日本議員吃得盡興。

許多日本議員都是第一次來到高雄，對高雄的熱情留下深刻印象，稱讚「這是座進步的城市」，高市議會今天則將安排日本議員進行「高雄市政之旅」。