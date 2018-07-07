追婦聯會30億下落 將約談獨立帳房

2018-07-07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會發現，婦聯會「獨立帳房」保管會在二○○六年間有高達三十億元支出流向不明。黨產會發言人施錦芳昨表示，三十億元不是小數目，不可能只有婦聯會前主委辜嚴倬雲一人作業及知情，後續將約談保管會職員。

「不會只有辜嚴一人作業」

為釐清勞軍捐數額真相，黨產會鎖定婦聯會「獨立帳房」保管會追查，比對「近十年捐贈清單」與電磁紀錄後，驚見婦聯會近十年來不只捐二十多億元給國民黨及其基金會、辜家基金會、振興醫院等單位，還有一筆高達三十億元款項流向不明。

黨產會研判，該筆鉅款幾乎快占婦聯會資產十分之一，雖然保管會的錢僅辜嚴倬雲能動用，但不可能只有辜嚴一個人負責作業，最有可能是用匯款或支票方式，不會是領出三十億元現金搬走。

施錦芳強調，黨產會將調查約談保管會及婦聯會相關人等，目前沒安排要約談辜嚴倬雲，因為辜嚴已跑去美國，寧願被北檢通緝也不回來。

「還有很多數字兜不攏」

施錦芳指出，根據電磁紀錄，得知一九九○年勞軍捐結餘款為一九二億元，將再與軍友社、銀行調到資料比對，「還有很多數字都兜不攏」，財務資料龐大瑣碎，尚待進一步持續追查。

黨產會表示，一九八一年以前，進口外匯每結匯一美元捐獻新台幣五角，「等於一萬美元就要付新台幣五千元」。銀行所扣到勞軍捐，會由進出口商業同業公會放在銀行生兩年利息，再由國民黨主導分配給婦聯會三分之二、軍友社三分之一，勞軍捐為婦聯會最大宗財產來源。