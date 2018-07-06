年底公投綁大選 「應不超過5案」

2018-07-06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「公民投票法修正案」去年十二月三讀通過，下修公投投票年齡至十八歲，並廢除鳥籠公投，目前共有「東京奧運正名台灣」等十九個公投提案，正進行第二階段連署；中選會評估，多數公投提案連署情況並不踴躍，研判能達標超過廿八萬連署門檻，於今年底九合一大選合併舉行的公投案，應不超過五案。

中選會表示，地方公職人員選舉訂於十一月廿四日舉行，若要順利公投綁大選，提案人須在八月底前將第二階段連署書送至中選會，官方比對資料後，九月將正式公布有幾案公投可合併年底選舉舉行。

目前十九個公投提案，包括前奧運國手紀政以台灣隊名義參加東京奧運公投案、時代力量立委黃國昌的制定最低工資法公投案、前總統馬英九的反妨害司法公投案及下一代幸福聯盟所提的反同婚三公投等。

中選會主委陳英鈐強調，公投選舉人數約一九七九萬一千二百多人，公投案要通過，依「公投法」規定，須有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上，亦即同意票須四九五萬以上才會通過。

若十九個公投提案都達標，是否造成選務經費大量支出？陳英鈐表示，「沒有大家想像中多，不會十九個公投提案全達標」，若只有一公投案，固定支出花費需要四．五億元，二案以上每增一案，支出也增一億元，經費由此往上遞增，「實際支出仍會有變動」。

陳英鈐指出，中選會在投票前一週，會將公投公報寄送至每一戶，上面會印製提案領銜人的理由書及政府意見書，讓民眾清楚知道公投主張是什麼，政府機關的主張是什麼。

若有五案 開票恐逾12點

陳強調，選舉當天民眾會先領九合一選票，投完票後再領公投票，若有三個公投提案，就可領三張公投票，若有十案就領十張，「一案一票」避免混淆。

「韓國有成功先例！」陳英鈐舉例，韓國一個投開票所有五千人，一次投七張票，公投綁大選不會窒礙難行，台灣一個投開票所最多三千多人，評估不會有問題，選務人員會控制進場人數。

他也說，開票時先開九合一大選，若公投只有二、三案可在午夜十二點前完成開票，若有五案可能開票會超過十二點，若公投票太多張，可考慮用不同顏色識別，但顏色不同成本較貴，基本上會以白色為主。