文大宿舍合約挨批不平等 侯辦：合意簽訂 指控不實

2018-07-06

〔記者郭安家、何玉華／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜家族租給文化大學當宿舍的大群館，被台北市政府認定違規使用。台北市議員王威中昨指出，侯家又昱公司當年和文大簽訂的合約極不平等，該處是第二種住宅區（特），不能做學生宿舍，合約卻規定「不得用於住宅」；一旦違約，文大應賠償違約金高達一千五百萬元，幾乎是六個月租金，比消保會房屋租賃定型化契約建議的一個月租金更苛刻，質疑侯是「政治圈張淑晶」。

議員質疑違約金苛刻

國民黨新北市長參選人侯友宜辦公室發言人賴冠群回應，又昱公司前天與文大是合意解約，並無違約賠償的問題，外界勿以訛傳訛；且當初合約內容都經雙方同意，文大也不會簽署所謂的不平等條約，對這類不實的指控沒有評論。

消保官：不適用定型化契約

台北市消費者服務中心表示，租賃定型化契約應記載及不得記載事項中，政府建議以「一個月租金」作為賠償，而該合約賠償條款太不合理；但台北市主任消保官何修蘭看完此合約，認為該合約「並非消費者與經營者」合約，是「兩個企業經營者」的民事租賃契約，不適用於房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項，無法認定違反消保法。

該合約規定乙方（文大）應依租賃標建物使用執照用途，合法使用各樓層設施，符合政府法令，如違背法令情形，以致甲方（又昱）受處罰或損害，乙方應繳交罰鍰；甲方因而受損害，乙方應對甲方負起損害賠償責任。

侯家的租賃契約也規定，甲乙雙方若有一方決定終止租約，應於停止前一年，以書面通知對方，經雙方同意後，始得提前終止租約；違反之一方，應賠償對方一千五百萬元。

王威中認為，如以年收租約兩千萬元估算，這幾乎是用六個月租金作賠償，超過政府租賃定型化契約應記載及不得記載事項標準，占盡便宜，根本是在訂「張淑晶式賠款」，剝削房客。

合約條文又規定，承租用途做學生宿舍，「除甲方同意之用途外，不得用於住宅」。王威中認為，又昱公司合約已立於不敗之地，該處明明是第二種住宅區（特），不能做寄宿、學生宿舍，簽約當時，代表又昱公司就在逼文大違法，文大恐要承擔違約責任，吃上賠償金。