警送達執行書 張榮味須在10日入獄

2018-07-06

以妹參選為由 聲請延遲執行四個月

〔記者廖淑玲、張文川／綜合報導〕前雲林縣長張榮味因依職務行為期約賄賂罪被判刑八年，須入獄服刑，虎尾警方昨至張家送入獄執行通知書，要求本月十日報到服刑，但家屬認為尚未收到判決書，一度拒收，下午才由張的女兒張嘉郡簽收執行命令，張榮味並以「胞妹張麗善選舉」為理由，委託律師遞狀向雲林地檢署聲請延遲執行四個月。

張：若不准 生日當天會按時報到

張榮味說，若有政治考量而無法獲准，他會按時報到，即使是生日當天也不會逃避（七月十日是張榮味六十一歲生日）。他也表示，雖然官司荒謬、選舉操弄手段粗糙，他也不願為難警方，相信日後必有公斷。

雲檢昨通知虎尾警方送執行通知書到張榮味家中，張嘉郡拒收，認為前一天才定讞，判決文都還沒有收到，執行命令隔天就到了，這是政治追殺。張麗善昨也帶著張嘉郡及張榮味兒子張鎔麒，由律師羅裕欽陪同對外說明，痛批該案詐欺黃牛無罪，無辜關係人卻有罪且入獄，控訴司法不公、政治迫害。雲林地檢署主任檢察官王聖涵、檢察官吳文城還為此到張家了解，虎尾警方則廿四小時派員監控。

張嘉郡痛陳，從調查到判決，充滿針對性與政治算計，她連說三次「父親絕對沒做對不起雲林人的事」，數度哽咽。張麗善則說，賄賂應有對價關係，若無行賄之人，怎會有收賄罪？判決文也證明張榮味未收一毛錢，法官卻只採信汙點證人的片面說詞，若無選舉會如此判嗎？

最高法院昨表示，前天駁回上訴定讞後，立即派人把張榮味案的「上訴駁回」判決主文送至最高檢察署，最高檢再通知雲檢啟動防逃機制，所以雲檢收到的並非定讞判決書，而是附帶著判決主文與更四審判決的執行通知書。

法界人士指出，法律並未規定一定要收到定讞判決書才能執行，檢方憑定讞的判決主文，即可啟動執行作業，以防重刑犯有逃匿的空窗期。

法界人士表示，二○○七年法務部考量定讞後逃亡氾濫，即已律定執行時的內規，依據刑事訴訟法第四五六條的立法意旨，檢察官對於確定有罪的終局判決，在收到最高院函送的主文通知與高院判決後，即可核發執行命令，不須等到定讞判決正本送達被告後才可執行，這套防逃機制已執行十一年。

例如，「南迴搞軌案」主嫌李泰安，被最高法院判刑十三年定讞的隔天，台東地檢署就依據判決主文發出執行命令，李泰安臨時請假未報到，但檢察官不准，當天就拘提到案發監。