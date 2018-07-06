大群館爭議延燒北市長選戰 》姚文智：使用劍青中心 一舉數得

2018-07-06

〔記者翁聿煌、何玉華、周彥妤／新北報導〕文化大學宿舍「大群館」被台北市政府認定違規使用，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天表示，他提出「在大學密集區域興建聯合宿舍」等三個方案，台北市長參選人姚文智也說可以合作，雙北大學生的住宅很有需要，他會與台北市共同努力推動。

蘇貞昌：共推雙北學生青年住宅

姚文智受訪表示，雙北是大生活共同圈，未來可找教育部共同協調，研擬相關政策，提供大學生「安居就學」的環境。

姚：黨產回饋社會 也方便通勤

至於文化大學宿舍案學生後續安置問題，台北市長柯文哲打算用北投士林科技園區的公宅「救急」，姚文智說，柯提出的方法無法救急，學生容留造就互相排擠、完工時間、交通距離都是問題，沒有辦法馬上解決。姚說，真正「救急」之道，是由北市府出面協商用劍潭青年活動中心，該地除了是不當黨產，也遭柯市長賤租，此時正是可以回饋社會，負起社會責任的時候，尤其也方便文大學生通勤。

文大宿舍爭議餘波盪漾，國民黨新北市長參選人侯友宜前天推出三支「安居樂業」的文宣影片，以年輕人角度出發，聚焦在公共托育、幸福保衛站、開放公共空間等議題。媒體昨詢問蘇貞昌的看法，蘇說「大家覺得很諷刺吧」！

蘇貞昌表示，他提出的「新．新北，大學青年安心居住計畫」有三個面向：在大學密集區域興建聯合宿舍、在非密集區域提供社會住宅提供大學生申請、試辦「包租代管」的大學生住宿專案；要讓學生住在安全、不被房東剝削的地方。