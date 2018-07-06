大群館爭議延燒北市長選戰 》柯文哲：公宅租學生 救急不救窮

2018-07-06

「不能讓學生流落街頭」

〔記者沈佩瑤、蕭婷方、林曉雲／台北報導〕文化大學宿舍案衍生風波，台北市副市長林欽榮前天召開記者會，指為保障學生住宿，北市府將提供「北投士林科技園區專案住宅」、「興隆公宅」兩區出租給學生，十二日將和廿六所大學會談學生宿舍等議題。市長柯文哲昨強調，這是「救急不救窮」的措施，但仍希望在暑假結束前，文大和又昱能討論出保障學生權益的方法。

柯文哲昨出席活動受訪，針對北市府將釋出公宅供學生住宿，有媒體質疑興隆公宅地點偏遠；柯坦承確實較偏僻，但他希望文大跟侯友宜把問題解決，保障學生權益，只是市府手上有公宅，必要時可緊急處理，他再三聲明原則是「救急不救窮」，總不能讓學生流落街頭。

媒體點出「北市將提供公宅給大專院校，計畫期間長達五年」，恐不符合「救急」的時效，但柯文哲未正面回應，只說下週會找教育部、廿六所大專院校討論，了解到底缺多少宿舍？

柯文哲說，公宅是給一般百姓住，有廚房、衛浴設備，若純供宿舍用，則設計不太一樣。對於是否利用公有地蓋宿舍園區？他希望學校先清點需求。

台北市議員王欣儀認為，專案住宅距文大超過八公里，且專宅附近的大學也有需求，床位同樣供不應求，此議無法解決問題，她建議市府對大群館啟動「包租代管」，市府自己當房東。北市都發局表示，推動包租代管，要看文大意願。