佔用彰市國有地 國民黨須拆屋還地

2018-07-04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨佔用彰化市國有土地逾五十年未歸還，彰化市公所追討後，國民黨主張讓侵佔戶優先承購，彰化市公所不同意，並要求拆屋還地；據了解，行政院黨產會認為「公產淪私產」全應歸還，六月底「同意」讓國民黨拆屋還地。

據調查，一九六六年起國民黨將彰化市公所後面，位於彰化市民生路二五七巷內兩間建物，分配給黨工做為宿舍使用，目前仍有黨工後代居住在此。

黨產會指出，兩間建物蓋在政府機關用地，又緊鄰官署和彰化女中，最早是做為黨工宿舍，彰化市公所依法不能出租，住戶也無合法承租資格，一直被國民黨佔用至今。

彰化市公所清查名下土地發現，公產竟被國民黨佔用近一甲子，由於該處為「機關用地」，主管機關認為有收回必要，已要求國民黨必須返還，並將地上物拆除。

黨產會發言人施錦芳表示，這兩筆房地是國民黨不當取得及佔用，面對市公所追討公產，國民黨之前主張讓黨工後代住戶繳土地使用補償金，並向市公所優先承購，不要拆除建物。

「公產淪私產」黨產會要求全歸還

施錦芳指出，彰化市公所不同意國民黨主張，要求須拆屋還地，國民黨有來向黨產會申請「是否同意拆除建物」，黨產會已開會同意，要求國民黨儘快拆除返還。

施錦芳強調，國民黨不要連一點法治精神都沒有，把國家公有土地當成黨的資源利用，現在還有許多原住民保留地被佔用，後續會展開調查。