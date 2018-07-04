年底公投綁選舉 19案拚二階段連署

2018-07-04

〔記者鄭鴻達／台北報導〕年底九合一選舉將於十一月二十四日投開票，迄今已有十九件公投提案進入第二階段連署；中選會昨討論「公投綁大選」的投開票流程，並決議四大原則，包括「選舉、公投設於同一投開票所」、「公投案一案一票」、「先領投選舉票再領投公投票」，以及「先開選票再開公投票」。

中選會主委陳英鈐表示，公投票與九合一選票一樣，選民可自由選擇全部領取或是部份領取。年底選舉將設置約一萬五千多個投開票所，約有二十萬名選務人員。

中選會昨召開委員會議，除討論年底九合一選舉與公投的投開票流程，也決議通過五件公投案成案，包含國民黨立委盧秀燕、曾銘宗、林德福領銜提出的「反燃煤發電公投案」，以及王鼎棫與苗博雅所提的「性別平等教育公投」及「民法婚姻章保障同性婚姻」等公投。

中選會先前決議成案的十四個公投案中，以前總統馬英九所提的「反妨害司法公投案」，與下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩、幸福盟公民行動總召游信義所提的多項反同婚公投為較具代表性。

有關「公投綁大選」的投開票流程，陳英鈐會後受訪指出，會中決議四大原則，包括選舉、公投設於同一投開票所、公投案一案一票、先領投選舉票再領投公投票，以及先開選票再開公投票。

陳英鈐表示，目前已有十四件公投案進入第二階段連署，若加上昨日委員會議通過的五案，目前共有十九案可進行第二階段連署，不過案子越晚遞件，就會越晚通過，連署的時間也就越短，屆時成案的公投案不會這麼多。

確定成案數 最快下月底揭曉

陳英鈐表示，約八月底、九月初就可知有多少公投案會與九合一選舉合併投票，若屆時公投案多，每個投開票所將視情況增加三名選務人員。

陳英鈐也表示，年底選舉將比照總統大選規格，中選會的計票中心將選在警專設立。