過去年燒近百億補貼18趴 台銀：2021年將顯著減壓

2018-07-03

利率逐年降至5％以下 效應才會顯現

〔記者盧冠誠、鄭琪芳／台北報導〕軍公教年金改革七月上路，十八％優惠存款將逐年調降，過去每年利息補貼近百億元的國銀龍頭台灣銀行表示，台銀減少壓力的效應，要等到二○二一年才會顯著展現。

台銀主管指出，適用先前十八％優存的規模仍超過四千億元，由於台銀負擔利息部分，利率水準主要落在五％以下，因此必須等十八％利率逐年降至五％以下（大部分資金自二○二一年起），效應才會顯現。

七年前放棄18％ 顏慶章︰年改是必要的

退休軍公教人員最近陸續收到退休所得重算處分書，前財政部長顏慶章對此顯得很淡定，因為他七年前就主動放棄十八％優惠存款，每個月少領三萬元。顏慶章表示，他曾擔任財政部長，了解國家財政困難，認為退休所得替代率不應該那麼高，加上當時「歐債危機」讓他深有所感，因此決定放棄十八％優存。

當年顏慶章找台銀人員辦理十八％優存解約，台銀人員還提醒他，把十八％領出去後，「就回不來了」。據了解，政務官公保優存上限為二○○萬元，顏慶章放棄十八％優存後，等於每月少領三萬元。

顏慶章擔任公職三十多年，二○○五年三月自世貿組織首任代表職務退休。他認為，退休後還和在職時領得差不多，非常不合理，退休後所得替代率「六成都不錯了」；何況，政府財政困難，應該先從節流做起，雖然很多人都說要改革，卻一直沒看到改變，加上當時「歐豬五國」爆發債務危機，他擔心台灣步上希臘後塵，雖然自己一個人影響有限，還是決定放棄十八％優存。

顏慶章因為已先行放棄十八％優存，年改後月退俸僅再減少六千多元，現在每月約七、八萬元，他覺得已經很好了。他說，其實很多退休軍公教人員和他一樣，認為年金改革是必要的，這些聲音應該讓大家聽到。