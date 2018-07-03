焦點評論》必要的馬後砲

2018-07-03

記者鄒景雯／特稿

七月一日年金改革正式上路了，這個得罪人的工作，在蔡英文手上達成，論策定改革的方向與堅持以就的決心，毫無疑問她是完勝馬英九的。做了這麼艱鉅的工作，而且把它做成了，照理講，應該更顯著地反映在蔡總統的支持度與滿意度上才對，但是坊間的一些數據，雖有一些成長，卻沒有應符合比例的熱烈。

這當然是一件很可惜的事情。政治人物在做事時，如果能得到民調的回饋，可以鼓勵更多的從政者去做該做的事，不必總想些短線，甚至靠做秀來吸睛，自然可以構成正循環。因此，透過改革行動使年金得以永續，是當前國家治理的要項，絕對要給蔡英文鼓掌。

然而前事不忘後事之師，歷經兩年才付諸實踐的年改案例，事實上累積了一個很關鍵的經驗，那就是做對的事不夠，同時要把事做得漂亮。漂亮者無他，就是社會成本要愈低愈好。反之，社會對峙與內耗過大，付出的代價慘痛，導致成本過高，人民頭家當然要皺眉。

如果把時鐘調到二○一六年的五月，重新思考推動年改的步驟，蔡政府與民進黨若有反省能力，相信一定不會再走相同的路徑。年金必須改革，除了利害關係人之外，早是社會多數共識，不但是競選階段的蔡政見，也是馬政府時代想做卻放棄的政策，著手這類的制度變革，首要在化繁為簡，切忌治絲益棼，因此期程要愈短愈好，這也是效率問題。要做到這點，對象要盡量單純，才能降低外力的涉入，軍公教方是溝通主體，不到萬不得已，沒有理由援引其他職別者進入對抗。

要取得軍公教的諒解，有兩個基本動作，一是主事者的誠意與說服。最近，蔡總統與陳副總統陸續針對年改的實施，向受影響的軍公教人員致歉，這個表示與態度如果在兩年前年改列車開動時就先宣布，請大家共體時艱，社會的氣氛與效果，可能會與今天的局面反過來。二是幕僚作業的充分準備。要與溝通對象實質對話，腹中一定要先有經過精算後的方案，才能取信於關係人不是漫天砍價，再根據關係人的反饋來進行修正，最終完成妥協定案。國是會議是共識凝聚的目的，不是年金改革此等行政措施的擬定，所應該採取的最適決策途徑，已經愈來愈清楚。

蔡政府也許有人會認為以上這些是馬後砲，但是在這個時刻如果連馬後砲都沒有，那麼今後對於重大施政是否還要重蹈覆轍？所以這個馬後砲是必要的。一個能夠亟思縮短學習曲線，不斷自我改造的政治團隊，才具備繼續爭取執政的適格性，因為大家相信未來會做得更快更好。