在美掀國安疑慮 利用AI人臉 偽造政治人物影像

2018-07-03

假的演說內容 恐引騷亂

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國共和及民主兩黨人士預估，一種能夠「轉換人臉」的人工智慧（ＡＩ）科技，恐被用來偽造政治人物影像，發動「假資訊戰」破壞美國及西方民主，威脅國家安全、干預選舉。這項技術已被用來製造假的前美國總統歐巴馬演說，以及真假難辨的女星Ａ片。

歐巴馬、女星遭「作假」

華盛頓大學研究人員去年發展出名為「深度影片肖像（Deep Video Portraits）」的ＡＩ技術，偽造歐巴馬談論恐怖主義等議題的演說，原理是利用ＡＩ的深度學習能力，輸入一系列演算法、指令及聲音影像，使其模仿特定人士的表情、習性、聲音及語調，製成的畫面被稱為「深偽影片（deepfake video）」。

除歐巴馬，這項技術也可偽造俄羅斯總統普廷、英國首相梅伊等國際政要的影像，且能以法語及西班牙語配音。儘管技術上仍有缺點，例如影片中的人眨眼不夠自然等，但仍持續精進中。目前已經有網友以此製作出好萊塢電影《神力女超人》主角蓋兒加朵（Gal Gadot）等女星的偽造Ａ片。

對此，新罕布夏州達特茅斯學院數位鑑識專家法里德認為，這項技術可能出現在今年底的美國期中選舉，以及兩年後的總統大選，甚至在全球掀起波瀾。當普通人都能偽造總統影像，配上他們想要的話語，人們已難以相信眼前所見。

另外，參議院情報委員會成員、共和黨參議員魯比歐也憂心，「深偽」影片迄今雖大多用於誹謗名人或製造笑料，但未來恐為他國用來對付美國。外國情報機構可能以此製造假影片，偽造美國政治人物說出種族歧視言論或收賄，或美軍士兵在海外屠殺平民等。以假新聞為武器，在選舉前造成騷亂。

史丹福大學國際安全與合作中心學者葛拉圖估計，在一至兩年內，人們將難辨影片真偽；敵對國家可能據此發動「假資訊戰」，操縱輿論、欺騙大眾，破壞對美國機構的信心。