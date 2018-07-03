RSF主席：習掌權 中國新聞自由更緊縮

2018-07-03

〔記者呂伊萱／台北報導〕無國界記者組織（ＲＳＦ）主席韓石（Pierre Haski）曾駐點中國達五年，離開中國後長期關注亞洲局勢發展。韓石接受本報系專訪時說，當時也有新聞審查和言論控制，但網路空間仍是「半開放」，但中國國家主席習近平全面掌權後，「中國新聞自由緊縮更甚以往」。

韓石曾於二○○○年到二○○六年間擔任北京駐點記者，他近日再訪台灣，並以「半開放空間（semi-free space）」形容當時中國的網路世界。據他觀察，在習近平掌權下，中國新聞自由現況相當艱困，「比以前惡劣得多」。

韓石說，十多年前的中國也存在新聞審查與言論控制，但人們仍能透過某些方式傳遞訊息並討論議題，政府儘管擅於審查組織化的資訊，但當一件事情爆發，多人同時透過網路傳播各種影像時，政府能做的有限。

中國徹底封殺 政治議題傳播瀕死

韓石舉環境議題為例說，中國現今推行環保其來有自。美國駐中國大使館十年前首先在推特帳號上公布每日空氣中的懸浮微粒數據，環保人士跟進在微博與微信中傳播。最著名的則是前央視主播柴靜自費拍攝談論霧霾的紀錄片《穹頂之下》，公開一天內就超過三千五百萬人次點閱。中國幾天後封殺該片，但觀看數已累積超過三億人次。韓石說，當一部片子有超過三億人次閱覽，了解到每天所呼吸空氣的危險性，「這就絕對成為政治議題」。但韓石悲觀地說，像這樣的事情發生可能性已越來越小。

韓石駐點中國結識許多中國記者，令他印象深刻的是，「他們總說著想要挖掘真相、暴露問題、解釋脈絡，做像你們一樣的新聞」，但在黨政策下卻無法實現。

韓石指出，雖然台灣新聞自由程度高，但「中國因素」仍直接或間接地影響台灣的新聞呈現，例如媒體企業可能間接投資中國產業，使得媒體對「所謂紅線」有所警覺。他說，自我審查正是最嚴重的審查，甚至比政府直接干預言論還更糟。

韓石強調，記者應意識到這點，也需要理解這是全世界共同面對的問題，「不只是台灣」；而反擊自我審查最好的方式是透明與開放，「新聞業應公開這些影響因子與受到的壓力」，才能共同尋找解方。